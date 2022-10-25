СМИ сообщили о планах Pfizer вложить миллиард долларов в ирландское предприятие

Американская фармацевтическая компания планирует инвестировать более 1 млрд евро (987 млн долл.) в новое производственное предприятие в столице Ирландии Дублине. Об этом сообщает ирландский сайт финансовых новостей Business Post со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что строительство на площадке бизнес-парка Grange Castle начнется во II квартале следующего года. Ожидается, что проект будет завершен к 2026 году.

«Мы не комментируем спекуляции. Pfizer постоянно оценивает свою производственную сеть, чтобы убедиться, что мы можем продолжать предлагать пациентам наши достижения», — ответил представитель Pfizer изданию Endpoints News.

Если проект будет реализован, он станет еще одной крупной инвестицией компании в Ирландии. С 1969 года Pfizer инвестировала более 8 млрд долл. в операции в стране и набрала около 4 тыс. сотрудников. На заводе в Grange Castle работают около 1,7 тыс. сотрудников. На его производственных мощностях занимаются клеточными культурами, процессами по очистке белка и наполнению шприцев.

В этом году Pfizer также инвестировала в свое предприятие в американском Каламазу. Компания выделит 120 млн долл., чтобы увеличить производство в США своих препаратов против коронавируса. Bloomberg писал, что компания потратит 470 млн долл. на расширение своих исследовательских центров по вакцинам в Перл-Ривер, штат Нью-Йорк. Pfizer построит новое здание, а также отремонтирует существующие объекты на территории кампуса.