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СМИ сообщили о...

СМИ сообщили о планах Pfizer вложить миллиард долларов в ирландское предприятие

25.10.2022
16:45
Николай Соколов

Pfizer инвестирует около миллиарда долларов в предприятие в Ирландии. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. Pfizer отказалась от комментариев.

Американская фармацевтическая компания планирует инвестировать более 1 млрд евро (987 млн долл.) в новое производственное предприятие в столице Ирландии Дублине. Об этом сообщает ирландский сайт финансовых новостей Business Post со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что строительство на площадке бизнес-парка Grange Castle начнется во II квартале следующего года. Ожидается, что проект будет завершен к 2026 году. 

«Мы не комментируем спекуляции. Pfizer постоянно оценивает свою производственную сеть, чтобы убедиться, что мы можем продолжать предлагать пациентам наши достижения», — ответил представитель Pfizer изданию Endpoints News.

Если проект будет реализован, он станет еще одной крупной инвестицией компании в Ирландии. С 1969 года Pfizer инвестировала более 8 млрд долл. в операции в стране и набрала около 4 тыс. сотрудников. На заводе в Grange Castle работают около 1,7 тыс. сотрудников. На его производственных мощностях занимаются клеточными культурами, процессами по очистке белка и наполнению шприцев.

В этом году Pfizer также инвестировала в свое предприятие в американском Каламазу. Компания выделит 120 млн долл., чтобы увеличить производство в США своих препаратов против коронавируса. Bloomberg писал, что компания потратит 470 млн долл. на расширение своих исследовательских центров по вакцинам в Перл-Ривер, штат Нью-Йорк. Pfizer построит новое здание, а также отремонтирует существующие объекты на территории кампуса.

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