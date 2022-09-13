СМИ сообщили о планах ограничить продажу спиртосодержащих лекарств

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений, возглавляемая министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, рекомендовала Минздраву рассмотреть вопрос об «исключении возможности государственной регистрации медицинских препаратов, идентичных по своему составу медицинскому спирту». С документом, подлинность которого подтвердили в МВД, ознакомились «Известия». Отмечается, что за прошлый год на 13,6% выросло число случаев отравлений нелегальным алкоголем со смертельным исходом.

Также Минздраву рекомендовали ограничить объем тары, в которой продаются лекарства с содержанием этилового спирта, так как их использование возможно в производстве нелегальной алкогольной продукции. Принять соответствующие решения предложили до 1 февраля 2023 года.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что «концептуально поддерживают» меры, направленные на предотвращение потребления спиртосодержащих антисептиков в качестве суррогатов алкогольной продукции. В министерстве отметили, что проводят контроль за производством и реализацией антисептической спиртосодержащей продукции и предпринимаются меры, направленные на снижение ее употребления вне инструкции. Кроме того, готовится перечень спиртосодержащих препаратов, которые должны поступать в оборот в пузырьках объемом не более 25, 50 и 100 мл, уточнили в ведомстве.

В мае правительство попросило усилить контроль за спиртосодержащими лекарствами. Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросил ее дать поручение ведомствам выработать согласованную позицию по поводу регулирования объема таких препаратов. В частности, Росздравнадзор предлагал запретить перепродажи лекарственных препаратов, содержащих этанол, между оптовиками, а Минздрав заявлял, что нужно подключить Росалкогольрегулирование к системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

В июле ЦРПТ предоставил доступ Росалкогольрегулированию к данным о производстве лекарств с содержанием спирта. Это позволит отследить движение спирта от начального производства вплоть до потребителя и полностью исключит возможность сбыта спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях, считают в центре.