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СМИ сообщили о поисках замены генеральному директору Bayer

14.09.2022
10:44
Ринат Васбеев

Главному исполнительному директору Bayer ищут замену, хотя срок его контракта истекает в 2024 году. Кандидата могут представить через полгода, к следующему годовому собранию акционеров компании, пишут СМИ. 

Вернер Бауман | Фото: bayer.com

Bayer начала поиск преемника главного исполнительного директора Вернера Бауманна, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Срок его контракта истекает в апреле 2024 года, поэтому речь может идти о досрочном уходе. Представитель Bayer отказался от комментариев.

Председатель совета директоров Норберт Винкельйоханн намерен представить кандидата к следующему годовому собранию акционеров Bayer, которое состоится в апреле.

Весной Bloomberg сообщал, что государственный сингапурский инвестор Temasek Holdings не доволен нынешним руководителем компании. Ранее швейцарский инвестор Alatus Capital уже выступал против одобрения деятельности Бауманна и его управленцев, указывая на то, что компания потеряла значительную часть рыночной стоимости за время его пребывания в должности.

Бауманн был одним из главных инициаторов покупки Bayer компании Monsanto. Он занялся сделкой всего через несколько недель после того, как стал генеральным директором весной 2016 года, и постоянно утверждал, что она имеет стратегическое значение, пишет Bloomberg.

Тем не менее через несколько недель после закрытия сделки, в середине 2018 года, Bayer проиграла первое из нескольких судебных дел по поводу того, вызывает ли пестицид от Monsanto Roundup рак. Bayer это отрицает и борется с множеством исков, пообещав потратить до 16 млрд долл. на решение проблемы.

Вернер Бауманн возглавил Bayer 1 мая 2016 года. На этом посту он сменил Марейна Деккерса.

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