СМИ сообщили о смене собственника единственного производителя мелованного картона

ООО «Кама», управляющее активами Камского целлюлозно-бумажного комбината, сменит собственников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, новым владельцем актива должен стать крупнейший мировой производитель фанеры «Свеза».

Сделку планировали закрыть к середине лета, однако переговоры затянулись и сроки сдвинулись на начало августа. Эксперты считают, что вхождение «Камы» в портфель «Свезы» позволит компании перерабатывать невостребованные сейчас виды древесины.

Краснокамский ЦБК был построен в 1933 году. ООО «Кама Картон» создано в 2016 году бывшими акционерами ФК «Открытие» Вадимом Беляевым и Сергеем Гордеевым. В апреле 2021 года на заводе запущено первое в стране производство мелованного картона. В ноябре 2018 года с одобрения ФАС активы группы «Кама» полностью перешли «Открытию». Почти сразу было решено их продать. В феврале 2022 года «Каму» передали банку «Траст» для дальнейшей продажи за 13,6 млрд руб. при балансовой стоимости 8,5 млрд руб.

В марте 2022 года после введения санкций сразу несколько европейских поставщиков картона отказались от работы в России, и на рынке начался дефицит. Фармпроизводители сообщали о проблемах с упаковкой, так как картон для упаковки лекарств и чернила для нанесения маркировки в основном поставлялись из-за рубежа. На картоне отечественного производства маркировка расплывалась, а производителям требовалось время, чтобы наладить работу с отечественными материалами.

В феврале 2023 года совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин завершил сделку по приобретению ООО «Кама» у банка «Траст». Итоговая сумма сделки составила 36 млрд руб. По информации «Коммерсанта», компании «Свеза» предстоит заплатить почти на треть больше за актив.

Как сообщил «ФВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, Харитонин покупал предприятие как раз в момент острой фазы дефицита картона, поэтому этот шаг был рассчитан прежде всего на закрытие собственных производственных потребностей. Предприятия «Фармстандарта» в год выпускают порядка 550—600 млн упак. — это максимальный показатель среди других отечественных компаний и порядка 14—15% от общего объема выпускаемой продукции, отметил он.

В прошлом году ситуация с поставками мелованного картона начала улучшаться, появились альтернативы, проблема дефицита была в целом решена. Сейчас ситуация на рынке возвращается к нормальной, растет конкуренция, и необходимости в наличии «собственного» производства упаковочных материалов уже нет, считает Беспалов.

Хоть «Кама» и комплементарна бизнесу «Фармстандарта», это совершенно непрофильный для группы актив, который работает с иными участниками рынка, требует иных компетенций, уверен эксперт.

«Видимо по этой причине было принято решение о продаже, тем более, что в качестве покупателя сейчас выступает именно профильный производитель, который имеет для развития компании необходимую сырьевую базу и профиль компетенций», — поделился Беспалов.