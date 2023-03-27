Eli Lilly окончательно уйдет из России

Американская компания Eli Lilly окончательно уходит из России, сообщил telegram-канал «Право на здоровье» со ссылкой на источника, близкого к компании. По информации источника, российский бизнес передадут Swixx Biopharma.

Как сообщил telegram-канал, процесс будет происходить аналогично уходу американской Bristol-Myers Squibb в прошлом году. Компания перевела бизнес в России на дочернюю структуру швейцарской Swixx BioPharma ООО «Свикс Хэлскеа» — своего партнера в Центральной и Восточной Европе — и остановила все спонсируемые клинические исследования. Сотрудникам российского подразделения предложили перейти на работу в Swixx BioPharma и пообещали компенсации. В «Свикс Хэлскеа» тогда заявили, что продолжат поставлять все препараты BMS в РФ.

Такая же схема предполагается и с Eli Lilly, говорят источники телеграм-канала. Когда начнется процесс передачи, неизвестно. «ФВ» направил запрос в Eli Lilly и Swixx BioPharma.

О приостановке экспорта неосновных лекарств, инвестиций, рекламной деятельности, а также проведения новых клинический исследований в Россию Eli Lilly заявила в марте 2022 года. При этом компания заявляла, что будет направлять прибыль от продаж в России организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

По данным AlphaRM, продажи препаратов Lilly в России в 2021 году составили 14,1 млрд руб. и 2,1 млн упаковок. Из них противоопухолевых лекарств продано на сумму 3,1 млрд руб., препаратов от диабета – на 2,2 млрд руб. Продажи оставшихся препаратов составили 8,7 млрд руб., половина из этой суммы пришлась на барицитиниб, спрос на который вырос из-за COVID-19.