СМИ узнали о планах Janssen закрыть часть вакцинного подразделения

Подразделение компании Johnson & Johnson Janssen, которое разрабатывало вакцину против COVID-19, свернет большую часть своих исследований в Нидерландах. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

В сообщении, полученном по электронной почте, Johnson & Johnson подтвердила намерение прекратить некоторые исследовательские программы в области вакцин. По словам компании, об этих планах она первоначально сообщала в своем отчете с результатами за II квартал 2023 года.

«Мы также постоянно оцениваем наше глобальное присутствие, в том числе в Нидерландах, чтобы гарантировать, что оно отвечает нашим научным потребностям», — заявили в Johnson & Johnson, добавив, что ее объект в нидерландском Лейдене является для компании «важным».

De Telegraaf сообщил, что в филиале Janssen в Нидерландах работали 2,5 тыс. человек. Четверть была занята в отделе, специализирующемся на инфекционных заболеваниях и вакцинах.

Относительно крупное производство вакцин в Голландии у J&J появилось после покупки в 2011 году производителя вакцин Crucell за 2,1 млрд долл.

В июле этого года в ходе отчета о прибылях и убытках за II квартал J&J заявила, что прекратит разработку вакцин против респираторно-синцитиального вируса, гепатита и ВИЧ. Недавно компания сообщила, что продолжает работу над вакциной против бактериальной инфекции E. coli.

Вакцина Janssen против COVID-19 не показала финансовых результатов, на которые надеялась компания. В июне 2023 года FDA отозвало разрешение на экстренное использование препарата по запросу Janssen.

Ранее «ФВ» сообщал, что Regeneron и Johnson & Johnson получат от американского правительства финансирование для разработки вакцин и новых методов лечения от COVID-19.