СРО попросила Минздрав разъяснить нормы выдачи спецодежды работникам аптек

СРО «Ассоциация независимых аптек» просит Минздрав дать разъяснения по вопросу нормы выдачи спецодежды сотрудникам аптек. Согласно санитарным правилам сотрудники аптек должны использовать спецодежду, при этом в новых Единых типовых нормах выдачи средств индивидуальной защиты ни фармацевты, ни провизоры не упоминаются. СРО направила письмо (имеется в распоряжении «ФВ») на имя министра Михаила Мурашко.

Трудовой кодекс обязывает работодателя устанавливать нормы бесплатной выдачи СИЗ, основываясь на Типовых нормах выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учетом результатов специальной оценки условий труда (СОУТ). В соответствии с федеральным законом о специальной оценке условий труда в ходе проведения такой оценки выявляются и идентифицируются вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса, определяется уровень их воздействия на работника. Но по результатам проведенных СОУТ в аптечных организациях не выявлены вышеуказанные факторы.