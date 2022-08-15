США и Швейцария проработают вопрос упрощения торговли препаратами

Соединенные Штаты Америки и Швейцария делают шаги навстречу соглашению о свободной торговле. Страны могут заключить ряд секторальных сделок и работают над упрощением торговых ограничений в фармацевтическом секторе, сообщил посол США в Швейцарии Скотт Миллер газете Tages Anzeiger.

«Что касается фармацевтической промышленности, мы работаем над упрощением процедур торговли», — заявил он в комментарии для газеты. На фармацевтическую и химическую промышленность приходится почти две трети швейцарского экспорта в США.

Миллер заявил, что в ходе последнего раунда торговых переговоров между двумя странами Швейцария оказалась не готова открыть свой сельскохозяйственный рынок для товаров из США. Поэтому переговоры по соглашению о свободной торговле между двумя странами зашли в тупик.

Но Миллер отметил, что Соединенные Штаты сейчас являются основным экспортным рынком для Швейцарии, и страны «могут предпринять шаги к свободной торговле, заключив отраслевые соглашения».

В Швейцарии располагается несколько крупнейших фармацевтических компаний, таких как Roche и Novartis. За II квартал этого года Novartis заработала 12,8 млрд долл., а Roche закончила первое полугодие с доходами в 32,3 млрд долл.