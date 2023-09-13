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США рекомендовали экспортерам...

США рекомендовали экспортерам медикаментов в Россию оформлять заявки с рядом ограничений

13.09.2023
18:16
Маргарита Грошева
США выпустили рекомендации по оформлению лицензий для экспортеров медицинских товаров в Россию. Оформлять такие заявки следует с определенными ограничениями. Обозначенные в документе условия не являются обязательными, но должны ускорить процесс рассмотрения заявок, уверяют власти. 
Фото: unsplash.com

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США в июле опубликовало руководство по подаче заявок на получение лицензии на экспорт медицинских товаров в Россию и Белоруссию, а также Крым, Донецкую и Луганскую народные республики.

Согласно документу, оформлять такие заявки следует с определенными ограничениями, в частности — сузить количество грузополучателей/дистрибьюторов в экспортной лицензии до одного и указать не более 100 конечных пользователей, а также подавать заявку сроком действия менее одного года. Такую необходимость объясняют тем, что заявки на короткие сроки легче оценивать с учетом нестабильной военной обстановки.

Эксперты утверждают, что новые рекомендации не вводят никаких новых и обязательных ограничений — они лишь предлагают наилучший вариант оформления документов. Подробнее читайте в «ФВ» № 20 (1119) в материале «Рекомендательный режим поставок».

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12.09.2023
Рекомендательный режим поставок
В США рекомендовали экспортировать медизделия в Россию с ограничениями
Фармацевтический вестник №20 (1119) / 2023

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