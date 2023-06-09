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Samsung Biologics заключила...

Samsung Biologics заключила крупнейшую производственную сделку с Pfizer

09.06.2023
14:23
Николай Соколов

Samsung Biologics заключила с Pfizer сделку по производству биоаналогов. Сумма сделки составит 411 млн долл., что сделает ее крупнейшим партнерским соглашением корейской компании.

Samsung Biologics, биотехнологическое подразделение южнокорейской Samsung Group, подписала контракт с Pfizer на производство лекарств. Сумма сделки составила 411,3 млн долл., сообщает Korea Bizwire.

По условиям соглашения с Pfizer Samsung Biologics будет производить биоаналоги из портфеля Pfizer, включая онкологические, противовоспалительные и иммунотерапевтические препараты. Производство развернут на «Заводе 4», строительство которого недавно было завершено в Сонгдо, который корейские власти строили как «город будущего».

Сделка стала крупнейшим партнерским соглашением корейской компании. По размеру она превосходит соглашение с AstraZeneca, которое оценивается в 359,7 млн долл.

Samsung Biologics расширяет свои производственные мощности, поскольку планирует стать крупным игроком на мировом рынке контрактной разработки и организации производства (CDMO). После постройки «Завода 4» компания инвестировала 1,98 трлн вон (1,51 млрд долл.) в строительство «Завода 5» в новом биотехнологическом производственном комплексе в Сонгдо Bio Campus II.

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