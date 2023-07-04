Samsung Biologics заключила с Pfizer две сделки на 900 млн долларов

Samsung Biologics объявила о заключении двух сделок с Pfizer на общую сумму 897 млн долл. Южнокорейская компания займется производством продукции для американской фирмы.

В частности биотехнологическое подразделение Samsung Group будет производить биоподобные препараты, направленные на лечение онкологических и воспалительных заболеваний, а также иммунотерапию. Контракты заключены на период до 2029 года, для производства будет использоваться «Завод 4» в городе Сонгдо.

Это крупнейшее в мире предприятие по производству биоаналогов с годовой производственной мощностью 240 тыс. литров. Всего у компании четыре завода с общей производственной мощностью 604 тыс. литров в год. К 2032 году она намерена увеличить производство более чем вдвое до 1,3 млн литров.

В этом году Samsung Biologics заключила контракты с такими компаниями, как GSK, Eli Lilly и Roche. Компания поставляет биоаналоги 13 из 20 ведущим мировым производителям лекарств, включая Johnson & Johnson, MSD, Novartis, Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca и Moderna.

Заключенные в последнее время соглашения увеличили общий объем заказов от Pfizer в этом году до 1,08 млрд долл., говорится в заявлении Samsung Biologics. Компания Samsung Biologics назвала контракт с Pfizer расширением стратегического партнерства, добавив, что общий объем контрактов в этом году уже превысил годовой объем соглашений прошлого года.