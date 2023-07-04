Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Samsung Biologics заключила...

Samsung Biologics заключила с Pfizer две сделки на 900 млн долларов

04.07.2023
15:43
Николай Соколов
Samsung Biologics заключила два контракта с Pfizer на производство лекарственных препаратов. 

Samsung Biologics объявила о заключении двух сделок с Pfizer на общую сумму 897 млн долл. Южнокорейская компания займется производством продукции для американской фирмы.

В частности биотехнологическое подразделение Samsung Group будет производить биоподобные препараты, направленные на лечение онкологических и воспалительных заболеваний, а также иммунотерапию. Контракты заключены на период до 2029 года, для производства будет использоваться «Завод 4» в городе Сонгдо.

Это крупнейшее в мире предприятие по производству биоаналогов с годовой производственной мощностью 240 тыс. литров. Всего у компании четыре завода с общей производственной мощностью 604 тыс. литров в год. К 2032 году она намерена увеличить производство более чем вдвое до 1,3 млн литров.

В этом году Samsung Biologics заключила контракты с такими компаниями, как GSK, Eli Lilly и Roche. Компания поставляет биоаналоги 13 из 20 ведущим мировым производителям лекарств, включая Johnson & Johnson, MSD, Novartis, Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca и Moderna.

Заключенные в последнее время соглашения увеличили общий объем заказов от Pfizer в этом году до 1,08 млрд долл., говорится в заявлении Samsung Biologics. Компания Samsung Biologics назвала контракт с Pfizer расширением стратегического партнерства, добавив, что общий объем контрактов в этом году уже превысил годовой объем соглашений прошлого года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.