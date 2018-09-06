Sandoz отзывает одну партию таблеток losartan

11:34
9 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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В компании Novartis («Новартис») заявили в минувший четверг, что ее подразделение Sandoz («Сандоз») отзывает одну партию препарата losartan в таблетках после того, как в них было обнаружено следовое содержание потенциально канцерогенного вещества, сообщает агентство Reuters.

Активная субстанция произведена китайской компанией Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd (Чжэцзиан Хуахай Фармасьютикал Ко. Эл-ти-ди»). В прошлом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) взяло компанию под особо строгий контроль после того, как потенциальный канцероген был обнаружен в препарате valsartan.

По информации Novartis, в компании Sandoz не получали сообщений о нежелательных явлениях, связанных с отзываемой партией losartan.

Компании
Novartis

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