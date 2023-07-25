Sandoz построит завод по разработке биоаналогов в Словении

Компания Sandoz инвестирует около 90 млн долл. в строительство площадки в словенском городе Любляна, пишет European Pharmaceutical Review. Завод планируют построить к 2026 году.

Предприятие в Любляне должно стать ключевым местом для разработки биоаналоговых продуктов Sandoz. Компания также планирует создать 200 рабочих мест.

«Новый Центр разработки биоаналогов в Любляне… [поможет] Sandoz удовлетворить быстро растущий мировой спрос на биоаналоги, — заявила главный научный сотрудник Sandoz Клэр Д’Абре Хейлинг.

Центр разработки станет второй крупной инвестицией компании в Словении. В марте дочерняя компания Novartis объявила о планах строительства завода по производству биологических препаратов в Лендаве для удовлетворения растущего спроса на свою продукцию. По данным компании, это была крупнейшая международная инвестиция в частном секторе страны, ее размер составил 400 млн долл.

В мае 2023 года Sandoz также заявила, что инвестирует 25 млн евро в расширение возможностей по разработке биоаналогов на своем предприятии в немецком Хольцкирхене.

Меры по расширению производства и увеличению темпов разработки биоаналогов являются частью инициативы Sandoz под названием Act4Biosimilars. Она направлена на то, чтобы к 2030 году повысить использование биоаналогов как минимум на 30% в более чем 30 странах.

В настоящее время Sandoz имеет портфель из восьми выведенных на рынок биоаналогов. Также у компании есть 24 молекулы, находящиеся на разных стадиях разработки.