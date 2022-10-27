Sanofi будет использовать технологию «цифровых двойников» при строительстве своих заводов

Sanofi будет использовать технологию «цифровых двойников» при строительстве своих предприятий по производству вакцин EVolutive во Франции и Сингапуре. Об этом сообщает FiercePharma.

Эту платформу разработала компания Dassault Systèmes. Она создает виртуальную среду, в которой Sanofi сможет «испытать разрабатываемые производственные системы и их работу». Компания сможет протестировать все процессы в симуляции, прежде чем запускать их в реальности.

Такие симуляции известны как цифровые или виртуальные двойники. По сути, это оцифрованные копии объектов или процессов из реального мира. По словам Dassault, процесс настройки новых объектов, оборудования и производственных процессов может занять у производителей недели или месяцы. «Цифровые двойники позволяют производителям сокращать временные рамки и расширять свои возможности по быстрому и массовому производству критически важных препаратов», — говорит специалист компании.

По состоянию на апрель Sanofi вложила около 900 млн евро в два завода EVolutive, которые, по ее словам, помогут «проложить путь для будущих инноваций в области вакцин во всем мире». А 2020 году Sanofi обнародовала планы предприятия во Франции, которое должно было быть построено в течение пяти лет. Этой весной начались работы над сингапурским филиалом, проект планируется завершить к концу 2025 года.

Компания заявила, что помимо вакцин, заводы EVolutive будут производить ряд биологических платформ, среди которых мРНК, ферменты и моноклональные антитела.