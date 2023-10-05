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Sanofi и Janssen...

Sanofi и Janssen разработают первую в своем классе кандидатную вакцину от кишечной палочки

05.10.2023
15:38
Николай Соколов
Sanofi вместе с Janssen будут работать над потенциально первой в своем классе вакциной против внекишечной патогенной кишечной палочки.
Фото: Freepik/ru.freepik.com

Sanofi будет сотрудничать с Janssen Pharmaceuticals в разработке первой в своем классе вакцины против внекишечной патогенной кишечной палочки. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания будет разрабатывать и впоследствии продавать 9-валентную кандидатную вакцину против кишечной палочки (E. coli), разработанную Janssen, которая в настоящее время проходит III фазу испытаний.

Исследование E.mbrace предназначено для оценки эффективности препарата аExPEC9V в сравнении с плацебо для профилактики инвазивного заболевания E. coli, вызванного O-серотипами вакцины.

Компании будут совместно финансировать расходы на текущие и предстоящие исследования. Janssen получит авансовый платеж в размере 175 млн долл. от Sanofi, а также будет иметь право на получение платежей за прохождение определенных этапов разработки и продаж в США и ряде стран Европы. Janssen будет также получать поэтапные роялти и поэтапные выплаты за продажи во всем остальном мире.

Escherichia coli — это бактерия, которую обычно обнаруживают в нижних отделах кишечника. Большинство штаммов E. coli безвредные, однако некоторые, такие как энтерогеморрагическая E. coli (STEC), могут вызывать тяжелые болезни пищевого происхождения

«E.coli является важной причиной сепсиса, смертности и устойчивости к противомикробным препаратам у пожилых людей, и число случаев заболевания растет по мере старения населения», — заявил исполнительный вице-президент Sanofi по вакцинам Томас Триомф.

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