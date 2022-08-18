Sanofi остановила работу над препаратом от рака груди из-за провала двух испытаний

Sanofi прекратила дальнейшую работу над препаратом amcenestrant, который рассматривался как перспективное средство для лечения рака груди. Препарат не смог показать эффективность в двух испытаниях, сообщается на сайте компании.

Испытание III фазы под названием AMEERA-5, в ходе которого amcenestrant тестировали на женщинах с недавно диагностированным распространенным раком молочной железы, было остановлено досрочно, поскольку независимая группа мониторинга не обнаружила никаких признаков его эффективности. Препарат исследовался в комбинации с «Ибрансой» от Pfizer и сравнивался с другой группой пациентов, получавших стандартную гормональную терапию.

Все остальные исследования amcenestrant, в том числе при раке молочной железы на ранней стадии (AMEERA-6), будут прекращены. На фоне этих новостей акции компании упали на 5,7%. «Это был флагманский препарат <...> и важный актив в области онкологии», — пишет аналитик Credit Suisse Джо Уолтон.

Amcenestrant относится к классу препаратов, известных как селективные деструкторы рецепторов эстрогена (SERD). Они предназначены для борьбы с опухолями, которые эстроген провоцирует на рост. На них, по оценкам, приходится до 80% всех случаев рака молочной железы.

В марте Sanofi объявила о том, что исследование amcenestrant AMEERA-3 II фазы не достигло основной конечной точки улучшения выживаемости без прогрессирования у пациентов с ER+/HER2-распространенным или метастатическим раком молочной железы.