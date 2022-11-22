Sanofi отозвала из ГРЛС четыре удостоверения инсулина
Минздрав отменил госрегистрацию 11 препаратов. Четыре из них – инсулин производства Sanofi.
Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств 11 регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава 21 ноября 2022 года. Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.
Четыре из отозванных препаратов – инсулины производства компании Sanofi. Это «Инсуман Рапид ГТ», «Инсуман Базал ГТ», «Инсулин гларгин» и «Апидра».
Также Минздрав исключил удостоверения препаратов компаний «Нижфарм» и Teva. Среди отозванных есть противоклимактерическое средство «Сагенит», антиконгестант «Адрианол» (капли в нос).
Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:
- «Сагенит» (мезодиэтилэтилендибензолсульфонат) РУ — Р N002222/01 от 18.11.2008г.;
- «Лимипранил» (амисульприд) РУ — ЛСР-010254/08 от 19.12.2008г.;
- «Лимипранил» (амисульприд), РУ — ЛСР-009316/08 от 25.11.2008г.;
- «Инсуман Рапид ГТ» (инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]) РУ — П N011995/01 от 03.03.2011г.;
- «Инсуман Базал ГТ» (инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]) РУ — П N011994/01 от 15.02.2011г.;
- «Инсулин гларгин» (инсулин гларгин) РУ — П N014855/01 от 15.01.2009г.;
- «Гиоксизон» (гидрокортизон+окситетрациклин) РУ — Р N002221/01 от 09.04.2008г.;
- «Апидра» (инсулин глулизин) РУ– ЛС-002064 от 03.10.2011г.;
- «Амлотоп Плюс» (амлодипин+лозартан ) РУ – ЛП-005148 от 29.10.2018г.;
- «Адрианол» (леримазолин+фенилэфрин) РУ – П N013655/01 от 14.03.2008г.;
- «Адрианол» (леримазолин+фенилэфрин) РУ – П N013655/02 от 14.03.2008г.
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