Sanofi отозвала из ГРЛС четыре удостоверения инсулина

Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств 11 регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава 21 ноября 2022 года. Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Четыре из отозванных препаратов – инсулины производства компании Sanofi. Это «Инсуман Рапид ГТ», «Инсуман Базал ГТ», «Инсулин гларгин» и «Апидра».

Также Минздрав исключил удостоверения препаратов компаний «Нижфарм» и Teva. Среди отозванных есть противоклимактерическое средство «Сагенит», антиконгестант «Адрианол» (капли в нос).

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: