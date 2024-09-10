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Sanofi передала «Юнифарм»...

Sanofi передала «Юнифарм» права на дистрибуцию своего кардиопортфеля

10.09.2024
10:29
Екатерина Ракитина
Фармкомпания Sanofi передала права на дистрибуцию своего кардиопортфеля российскому производителю БАД «Юнифарм». Специалисты Sanofi, занимавшиеся продвижением кардиолекарств, смогут перейти в «Юнифарм».
Фото: freepik

Французская Sanofi подписала партнерское соглашение с российским ООО «Юнифарм» по передаче прав на дистрибуцию 16 кардиопрепаратов. Об этом рассказали «ФВ» в российском подразделении компании — АО «Санофи Россия». Ранее о сделке сообщил Vademecum.

«Санофи Россия» подписала партнерское соглашение с компанией «Юнифарм», которая с 1 октября 2024 года будет обеспечивать дистрибуцию и поддержку ритейл портфеля кардиопрепаратов «Санофи» в России», — говорится в сообщении компании.

В компании уточнили, что речь идет о препаратах:

  1. «Амарил М» (глимепирид+метформин)
  2. «Амарил» (глимепирид)
  3. «Апроваск» (амлодипин+ирбесартан)
  4. «Апровель» (ирбесартан)
  5. «Зенон» (розувастатин+эзетимиб)
  6. «Коапровель» (гидрохлоротиазид+ирбесартан)
  7. «Коплавикс» (ацетилсалициловая кислота+клопидогрел)
  8. «Коронал» (бисопролол)
  9. «Лозап Плюс» (гидрохлоротиазид+лозартан)
  10. «Лозап» (лозартан)
  11. «Плавикс» (клопидогрел)
  12. «Розукард» (розувастатин)
  13. «Телзап Ам» (амлодипин+телмисартан)
  14. «Телзап Плюс» (телмисартан+гидрохлоротиазид)
  15. «Телзап» (телмисартан)
  16. «Торвакард» (аторвастатин)

Сотрудники, которые занимались ритейлом кардиопрепаратов в компании «Санофи Россия», имеют возможность трудоустроиться в «Юнифарм».

По сообщению Vademecum, на фоне сделки директором департамента медицинского продвижения кардиопрепаратов компании «Юнифарм» стал Армен Апорчулян. В «Юнифарме» не ответили на запрос «ФВ». С 2012 по 2020 год Апорчулян развивал портфель Bayer в России, а в 2020–2024 годы работал в Stada.

«Юнифарм» зарегистрирована в Москве в 2017 году. Портфель ее продуктов состоит из препарата для нормализации сна «Мелаксен» (МНН мелатонин), а также БАД (например, «Детримакс», МНН холекальциферол), указывается на сайте компании.

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