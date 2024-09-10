Sanofi передала «Юнифарм» права на дистрибуцию своего кардиопортфеля

Французская Sanofi подписала партнерское соглашение с российским ООО «Юнифарм» по передаче прав на дистрибуцию 16 кардиопрепаратов. Об этом рассказали «ФВ» в российском подразделении компании — АО «Санофи Россия». Ранее о сделке сообщил Vademecum.

«Санофи Россия» подписала партнерское соглашение с компанией «Юнифарм», которая с 1 октября 2024 года будет обеспечивать дистрибуцию и поддержку ритейл портфеля кардиопрепаратов «Санофи» в России», — говорится в сообщении компании.

В компании уточнили, что речь идет о препаратах:

«Амарил М» (глимепирид+метформин) «Амарил» (глимепирид) «Апроваск» (амлодипин+ирбесартан) «Апровель» (ирбесартан) «Зенон» (розувастатин+эзетимиб) «Коапровель» (гидрохлоротиазид+ирбесартан) «Коплавикс» (ацетилсалициловая кислота+клопидогрел) «Коронал» (бисопролол) «Лозап Плюс» (гидрохлоротиазид+лозартан) «Лозап» (лозартан) «Плавикс» (клопидогрел) «Розукард» (розувастатин) «Телзап Ам» (амлодипин+телмисартан) «Телзап Плюс» (телмисартан+гидрохлоротиазид) «Телзап» (телмисартан) «Торвакард» (аторвастатин)

Сотрудники, которые занимались ритейлом кардиопрепаратов в компании «Санофи Россия», имеют возможность трудоустроиться в «Юнифарм».

По сообщению Vademecum, на фоне сделки директором департамента медицинского продвижения кардиопрепаратов компании «Юнифарм» стал Армен Апорчулян. В «Юнифарме» не ответили на запрос «ФВ». С 2012 по 2020 год Апорчулян развивал портфель Bayer в России, а в 2020–2024 годы работал в Stada.

«Юнифарм» зарегистрирована в Москве в 2017 году. Портфель ее продуктов состоит из препарата для нормализации сна «Мелаксен» (МНН мелатонин), а также БАД (например, «Детримакс», МНН холекальциферол), указывается на сайте компании.

