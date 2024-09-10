Sanofi передала «Юнифарм» права на дистрибуцию своего кардиопортфеля
Французская Sanofi подписала партнерское соглашение с российским ООО «Юнифарм» по передаче прав на дистрибуцию 16 кардиопрепаратов. Об этом рассказали «ФВ» в российском подразделении компании — АО «Санофи Россия». Ранее о сделке сообщил Vademecum.
«Санофи Россия» подписала партнерское соглашение с компанией «Юнифарм», которая с 1 октября 2024 года будет обеспечивать дистрибуцию и поддержку ритейл портфеля кардиопрепаратов «Санофи» в России», — говорится в сообщении компании.
В компании уточнили, что речь идет о препаратах:
- «Амарил М» (глимепирид+метформин)
- «Амарил» (глимепирид)
- «Апроваск» (амлодипин+ирбесартан)
- «Апровель» (ирбесартан)
- «Зенон» (розувастатин+эзетимиб)
- «Коапровель» (гидрохлоротиазид+ирбесартан)
- «Коплавикс» (ацетилсалициловая кислота+клопидогрел)
- «Коронал» (бисопролол)
- «Лозап Плюс» (гидрохлоротиазид+лозартан)
- «Лозап» (лозартан)
- «Плавикс» (клопидогрел)
- «Розукард» (розувастатин)
- «Телзап Ам» (амлодипин+телмисартан)
- «Телзап Плюс» (телмисартан+гидрохлоротиазид)
- «Телзап» (телмисартан)
- «Торвакард» (аторвастатин)
Сотрудники, которые занимались ритейлом кардиопрепаратов в компании «Санофи Россия», имеют возможность трудоустроиться в «Юнифарм».
По сообщению Vademecum, на фоне сделки директором департамента медицинского продвижения кардиопрепаратов компании «Юнифарм» стал Армен Апорчулян. В «Юнифарме» не ответили на запрос «ФВ». С 2012 по 2020 год Апорчулян развивал портфель Bayer в России, а в 2020–2024 годы работал в Stada.
«Юнифарм» зарегистрирована в Москве в 2017 году. Портфель ее продуктов состоит из препарата для нормализации сна «Мелаксен» (МНН мелатонин), а также БАД (например, «Детримакс», МНН холекальциферол), указывается на сайте компании.
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