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Sanofi продаст компании...

Sanofi продаст компании Pharmanovia права на 11 препаратов для лечения болезней ЦНС

20.09.2023
16:39
Николай Соколов
Sanofi продаст компании Pharmanovia права на 11 препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы. В 2021 году компания продавала такие активы Neuraxpharm.

Sanofi продаст права на 11 препаратов из своего потфолио для лечения заболеваний центральной нервной системы британской компании Pharmanovia. Об этом сообщает PharmaLive.

Компании не раскрыли конкретные условия соглашения, но сообщили, что лекарства относятся к четырем терапевтическим областям — это психолептики, анксиолитики, противоэпилептики и антипсихотики. Известно, что в этот список входит препарат против эпилепсии Gardenal. Также туда включены препараты на основе клобазама — Sentil, Urbanol, Noiafren, Castilium и «Фризиум».

Кроме того, французская компания продала препарат от головокружения и тошноты Stemetil, а также Tercian, который используется для лечения психотических состояний и тревоги у пациентов, которым не помогают другие методы лечения.

Хотя не все эти препараты одобрены на всех рынках, они по-прежнему имеют «явную синергию» с существующим портфелем Pharmanovia и будут хорошо сочетаться с «основными направлениями», в которых работает компания, заявил генеральный директор Pharmanovia Джеймс Берт.

Решение Sanofi продать права на эти препараты принято в связи с тем, что компания сворачивает активность в сегменте болезней ЦНС. В июле 2022 года производитель продал Neuraxpharm два портфеля препаратов. В первый портфель вошли 15 лекарств для лечения заболеваний ЦНС, а во второй — два актива, направленных против боли и сосудистых заболеваний.

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