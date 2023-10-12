Sanofi заключила сделку с BioMap в области ИИ на 1 млрд долларов

Sanofi заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией BioMap, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта в целях ускорения создания биотерапевтических лекарств. Сумма сделки потенциально может составить более 1 млрд долл., пишет PharmaLive.

В рамках сотрудничества компании объединят платформу искусственного интеллекта BioMap с возможностями Sanofi по разработке «передовых» модулей ИИ.

Подход BioMap, по ее собственным заявлениям, «позволяет делать превосходные прогнозы на основе ограниченных данных в ряде терапевтических областей, включая иммунологию, неврологию, онкологию и редкие заболевания».

«Объединив собственные наборы данных Sanofi, цифровую инфраструктуру, возможности искусственного интеллекта и обработки данных, а также опыт разработки лекарств с большими белковыми языковыми моделями BioMap, высокопроизводительными вычислениями и глубоким пониманием ИИ, мы можем оптимизировать процесс открытия и разработки революционных биотерапевтических препаратов», – заявил глобальный руководитель исследовательских платформ Sanofi Мэтт Труппо.

По условиям соглашения BioMap получит авансовый платеж в размере 10 млн долл. и будет иметь право на получение более 1 млрд долл. в зависимости от прохождения различных доклинических и клинических этапов разработки препаратов, а также этапов, связанных с их одобрением и продажей.