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Sanofi заключила сделку...

Sanofi заключила сделку с BioMap в области ИИ на 1 млрд долларов

12.10.2023
13:51
Николай Соколов
Sanofi будет сотрудничать с BioMap в разработке методов искусcтвенного интеллекта, которые будут направлены на создание биотерапевтических лекарств. Сумма сделки потенциально может составить более 1 млрд долл.

Sanofi заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией BioMap, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта в целях ускорения создания биотерапевтических лекарств. Сумма сделки потенциально может составить более 1 млрд долл., пишет PharmaLive.

В рамках сотрудничества компании объединят платформу искусственного интеллекта BioMap с возможностями Sanofi по разработке «передовых» модулей ИИ.

Подход BioMap, по ее собственным заявлениям, «позволяет делать превосходные прогнозы на основе ограниченных данных в ряде терапевтических областей, включая иммунологию, неврологию, онкологию и редкие заболевания».

«Объединив собственные наборы данных Sanofi, цифровую инфраструктуру, возможности искусственного интеллекта и обработки данных, а также опыт разработки лекарств с большими белковыми языковыми моделями BioMap, высокопроизводительными вычислениями и глубоким пониманием ИИ, мы можем оптимизировать процесс открытия и разработки революционных биотерапевтических препаратов», – заявил глобальный руководитель исследовательских платформ Sanofi Мэтт Труппо.

По условиям соглашения BioMap получит авансовый платеж в размере 10 млн долл. и будет иметь право на получение более 1 млрд долл. в зависимости от прохождения различных доклинических и клинических этапов разработки препаратов, а также этапов, связанных с их одобрением и продажей.

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