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Sartorius купит занимающуюся...

Sartorius купит занимающуюся модифицированием вирусов компанию за 2,4 млрд евро

31.03.2023
17:27
Николай Соколов

Компания Sartorius купит французскую технологическую фирму Polyplus за 2,4 млрд евро. Polyplus занимается созданием модифицированных вирусов, которые используются для доставки клеточной и генной терапии в организм пациента.

Фото: sartorius.com

Sartorius приобретет французскую технологическую компанию Polyplus за 2,4 млрд евро. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2023 года, говорится в заявлении компании.

Polyplus насчитывает 270 сотрудников и производит материалы и компоненты для создания вирусных векторов, которые используются в клеточной и генной терапии. Polyplus имеет представительства во Франции, Бельгии, Китае и США. Sartorius считает, что выручка от продаж Polyplus в этом году составит несколько десятков миллионов евро.

«Инновационные решения Polyplus прекрасно дополнят наше портфолио, в частности, наши продукты в виде среды для культивирования клеток и критически важных компонентов для разработки и производства передовых методов лечения», — заявил представитель Sartorius Рене Фабер.

Это не единственная попытка Sartorius усилить свои позиции в области клеточной и генной терапии за последние годы. В 2022 году компания приобрела британскую компанию Albumedix, которая производит продукты для создания клеточных терапий и вакцин. Сумма сделки составила чуть больше 500 млн долл.

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