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Сбои в реестре...

Сбои в реестре фармработников обусловлены сменой провайдера

Эксклюзив
12.10.2022
13:34
Ольга Коберник

Смена провайдера в медицинской информационной системе вызвала исчезновение данных по фарморганизациям и их сотрудникам. Минздрав уже решает эту проблему. Национальная фармпалата рекомендует аптекам не спешить с повторным внесением сведений о работниках.

Фото: prostooleh/ru.freepik.com

В сентябре многие аптеки столкнулись с тем, что из реестра фармацевтических работников (ФРМР) исчезли внесенные сведения о работниках. По словам исполнительного директора Национальной фармпалаты Елены Неволиной, сбои были связаны со сменой провайдера платформы.

«По информации, полученной от Министерства здравоохранения России, аптекам необходимо написать о проблеме в техподдержку ФРМР с перечислением фамилий и номеров СНИЛС сотрудников. Копию этих обращений нужно отправлять нам, в Национальную фармпалату», — сообщила Неволина.

Организация передаст эти данные в Минздрав для разработки с новым провайдером — «Цифрамедом».

По данным эксперта, пока в реестре восстановлены только данные по организациям, данные по сотрудникам отображаются не всегда. «Аптеки пребывают в недоумении: нужно ли им повторно вносить эти сведения или эти действия вызовут задвоение информации? Мы рекомендуем дождаться разъяснений Минздрава, поскольку обязанность вести реестр законодательно возникнет только с 1 марта 2023 года», — объяснила Неволина.

Сбои в работе системы действительно наблюдаются, подтвердила президент ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко. «По данным аптек, сведения о работниках исчезли, но часть из них была возвращена с помощью техподдержки», — отметила она.

Некоторые региональные аптеки, опрошенные «ФВ», сообщили, что не могут внести сведения о новых работниках.

Персоны
Елена Неволина
Исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»

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