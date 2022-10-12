Сбои в реестре фармработников обусловлены сменой провайдера

В сентябре многие аптеки столкнулись с тем, что из реестра фармацевтических работников (ФРМР) исчезли внесенные сведения о работниках. По словам исполнительного директора Национальной фармпалаты Елены Неволиной, сбои были связаны со сменой провайдера платформы.

«По информации, полученной от Министерства здравоохранения России, аптекам необходимо написать о проблеме в техподдержку ФРМР с перечислением фамилий и номеров СНИЛС сотрудников. Копию этих обращений нужно отправлять нам, в Национальную фармпалату», — сообщила Неволина.

Организация передаст эти данные в Минздрав для разработки с новым провайдером — «Цифрамедом».

По данным эксперта, пока в реестре восстановлены только данные по организациям, данные по сотрудникам отображаются не всегда. «Аптеки пребывают в недоумении: нужно ли им повторно вносить эти сведения или эти действия вызовут задвоение информации? Мы рекомендуем дождаться разъяснений Минздрава, поскольку обязанность вести реестр законодательно возникнет только с 1 марта 2023 года», — объяснила Неволина.

Сбои в работе системы действительно наблюдаются, подтвердила президент ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко. «По данным аптек, сведения о работниках исчезли, но часть из них была возвращена с помощью техподдержки», — отметила она.

Некоторые региональные аптеки, опрошенные «ФВ», сообщили, что не могут внести сведения о новых работниках.