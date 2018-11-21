Счетная палата Ульяновской области инициирует меры по повышению эффективности госзакупок

По мнению председателя Счетной палаты Ульяновской области Игоря Егорова, рынок изделий медицинского назначения является одним из самых сложных с точки зрения проведения госзакупок и улучшения эффективности госрасходов. Так, стоимость поставки медицинского кислорода в ЛПУ Приволжского федерального округа, согласно данным портала torgi.gov.ru, в течение этого года разнилась от 31 до 124 рублей за кубометр.

«Мы изучили практику других регионов, – рассказал Игорь Егоров онлайн-изданию «Улправда». – В Самарской области используют программный комплекс, помогающий рассчитывать цены на изделия медицинского назначения, исходя из параметров ранее заключенных контрактов. В Нижегородской области работают с постоянно обновляющимся каталогом медизделий с актуальными рыночными ценами. У нас есть ряд соображений по поводу того, как улучшить закупочные процедуры в Ульяновской области, которыми мы вскоре поделимся с правительством».