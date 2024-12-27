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Счетная палата предложила...

Счетная палата предложила дополнительно проверять фармпроизводителей

27.12.2024
15:58
Елена Калиновская
Счетная палата оценила эффективность госрегулирования цен на лекарства. По мнению аудиторов, есть потенциал для повышения эффективности в этой сфере. В частности, при расчете предельной отпускной цены предлагается проверять, соответствуют ли заявленные фармпроизводителем затраты фактическим.
Фото: 123rf.com

Счетная палата оценила результативность отдельных мер по государственному регулированию цен на лекарства в 2021–2023 годах. Аудиторы обнаружили, что производители включали в расходы завышающие расчетную предельную стоимость лекарства. Кроме того, предельные отпускные цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП имеют признаки завышения. Об этом говорится в итоговом отчете Счетной палаты.

Что не так с расчетом предельной цены производителя

Аудиторы считают, что порядок расчета предельной отпускной цены на лекарственный препарат не предусматривает осуществление контроля за достоверностью и обоснованностью включенных производителем затрат в расчеты. Это создает возможность недостоверной информации и завышения предельной отпускной цены, в том числе за счет включения в отпускные цены производителей финансовых премий (бонусов) дистрибьюторам.

В отчете приводится пример такого случая. В декабре 2023 года Счетная палата Тюменской области представила в ФАС России заключение «о наличии нарушений в сфере бухгалтерского учета и иных нормативных правовых актах» в действиях ООО «Фармасинтез-Тюмень» при расчете предельной отпускной цены на препарат «Зифлукорт» (МНН флудрокортизон), который производитель представил для пересмотра цены при риске дефектуры в рамках постановления правительства № 1771.

«Фармасинтез-Тюмень» включила в годовую сумму расходов амортизацию, накопленную в прошлые периоды, что нарушает требования бухгалтерского учета и Налогового кодекса РФ. Минздрав на основании решения ФАС России отменил повышение цены на препарат, которая снизилась с 390 руб. за упаковку до 73,84 руб.

В связи с этим Счетная плата рекомендует ФАС подготовить необходимые поправки в законодательство, чтобы предусмотреть возможность проведения проверок по месту нахождения держателя или владельца регистрационного удостоверения.

По запросу Счетной палаты некоторые производители раскрыли размер бонусов дистрибьюторам за продвижение товаров. В 2021—2023 годах производители выплачивали от 0,03 млрд руб. в год до 8,31 млрд руб., размер бонусов составил от 0,08% от объема реализации до 23,29%. «Производители, отпуская дистрибьюторам (агентам) лекарственные препараты, в том числе из Перечня ЖНВЛП, предусматривают им бонусы (премии) в зависимости от объемов переданных на реализацию лекарств и выпускаемой продукции, что также имеет резервы для оптимизации предельной отпускной цены и свидетельствует о необъективности ее установления», – считают специалисты Счетной палаты.

По мнению аудиторов, снижение цен при закупках лекарств – это признак завышения предельной отпускной цены. Так, 42% закупок лекарственных препаратов из Перечня ЖНВЛП осуществлялись по цене ниже предельной отпускной цены, при этом среднее снижение стоимости закупок от предельной отпускной цены по этим закупкам составило 32,1%.

Особенности оптовых и розничных надбавок

В сопоставимых субъектах РФ предельные оптовые и розничные надбавки имеют одинаковый размер либо незначительные отличия. За последние годы наибольший объем лекарственных препаратов приобретался в ценовом сегменте от 900 руб. до 5 тыс. руб. При этом изменения в дифференциацию ценовых групп, применяемых при установлении предельных оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты из Перечня ЖНВЛП, не вносились.

По мнению Счетной палаты, это приводит к росту стоимости наиболее дорогих лекарственных препаратов из наивысшей ценовой группы («свыше 500 руб.»). В отчете нет пояснений на этот счет. Стоит отметить, что наценки на эту группу препаратов минимальны. Средняя оптовая надбавка — 11,28%, а для группы стоимостью от 100 до 500 руб. – 14,35%, в рознице 29,58 и 26,18% соответственно.

Только 27 регионов осуществляют региональный госконтроль по соблюдению при реализации лекарственных препаратов требований по применению цен (предельных размеров оптовых и розничных надбавок). Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении регионами соответствующих полномочий, полагают аудиторы.

Что не так с госзакупками

Закупки лекарственных препаратов характеризуются низким уровнем конкуренции. Доля закупок у единственного поставщика (7,2%) и закупок, заключенных с единственным участником (79,2%), в 2021–2023 годах в совокупности составила 86,4%. Кроме того, 25 из 1308 поставщиков (2%) в совокупности поставили лекарственные препараты на 762,1 млрд из 1,4 трлн руб. (53%).

Контракты на поставку лекарственных препаратов заказчиками федерального уровня (федеральные учреждения) в 2023 году заключены по цене, на 4,8% превышающей средний уровень цен, это обусловлено в том числе незначительным объемом закупаемых лекарственных препаратов.

ФКУ «Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения» (ФЦПиЛО) закупает лекарственные препараты ниже среднего уровня цен. При этом Счетная палата указывает на необходимость повышения уровня конкуренции, в том числе за счет исключения ограничивающих конкуренцию условий. Например, начало поставки в день заключения контракта, высокий объем и стоимость контракта, существенное снижение от предельной отпускной цены.

Счетная палата констатировала, что использование в субъектах РФ централизованных закупок позволяет сократить бюджетные расходы. Однако только в 44 регионах внедрен механизм централизованных закупок лекарственных препаратов из Перечня ЖНВЛП, в 32 из которых централизация закупок привела к положительному экономическому эффекту (стоимость закупленных лекарственных препаратов оказалась на 4,2% ниже, чем их стоимость при самостоятельных закупках).

Нет комментариев

Комментариев: 1

Глотова Елена Юрьевна
Сегодня в 16:05
Давно пора заняться этим вопросом.
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