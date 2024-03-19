Счетная палата предложила обеспечивать лекарствами орфанных пациентов на федеральном уровне

Счетная палата представила отчет о своей работе в 2023 году. По итогам аудита здравоохранения и спорта в правительство направили рекомендации, в том числе предложение передать полномочия по лекарственному обеспечению пациентов с орфанными заболеваниями с регионального на федеральный уровень.

В 2023 году в ряде регионов отдельные категории граждан не были включены в систему льготного лекобеспечения. Проверка показала, что на бюджеты субъектов ложится дополнительная нагрузка по обеспечению препаратами федеральных льготников. Счетная палата также предложила скорректировать методику расчета объема средств, которые предусмотрены на финансирование госпомощи в виде набора социальных услуг и лекарств на льготных условиях.

Всего в прошлом году в сфере здравоохранения и спорта провели 14 контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятия. Проверки выявили нарушения на общую сумму 160,3 млрд руб.

В феврале 2024 года Всероссийский союз пациентов также просил правительство создать государственный фонд для лекарственного обеспечения взрослых пациентов с редкими генетическими заболеваниями. В Минздраве заявили, что на федеральный уровень уже был передан ряд закупок препаратов для лечения заболеваний, включенных в перечень орфанных заболеваний.