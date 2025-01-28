Счетная палата проанализировала эффективность госрегулирования цен на лекарства

Счетная палата (СП) опубликовала итоги анализа отдельных вопросов по обращению лекарств, закупаемых за счет бюджетных средств. Как следует из отчета, результативность мер по государственному регулированию цен на лекарственные препараты оценивается как недостаточная и требует повышения.

Исследуемый период — 2021—2023 годы. Объем закупок препаратов за счет бюджетных средств различных уровней за это время составил 1 867,3 млрд руб. Объем выпуска лекарств основными производителями (кроме субъектов малого предпринимательства) в указанный период составил в стоимостном выражении 2 364,9 млрд руб. Объем производства лекарств в рублях в 2023 году в сравнении с 2021 годом вырос.

«В 2021—2023 годах на приобретение лекарств из Перечня ЖНВЛП в среднем ежегодно направлялось 662 млрд руб. При этом отмечен недостаточный уровень конкуренции таких закупок: 86,4% проведено с единственным поставщиком», — указали в пресс-службе СП РФ.

Порядок формирования перечней препаратов (включая Перечень ЖНВЛП) носит заявительный характер, считают в Счетной палате. Механизм системного обновления перечней не предусмотрен. В 2023 году 6,9% препаратов из Перечня ЖНВЛП не закупались заказчиками.

Объем закупок лекарств отечественного производства в 2021—2023 годах составил 41,1% (594,1 млрд руб.). Уровень закупок иностранных препаратов составил:

в 2021 году — 56,0%;

в 2022 году — 60,9%;

в 2023 году — 59,6%.

В проверяемый период 42% закупок препаратов из Перечня ЖНВЛП проводились по стоимости ниже установленной предельной отпускной цены. Среднее снижение стоимости таких закупок от предельной отпускной цены составило 32,1%. Из этого следует, что установленные предельные отпускные цены на лекарства имеют признаки завышения.

«В настоящее время механизм централизации закупок лекарственных препаратов реализуется в 44 регионах страны. При этом в 32 регионах централизация закупок уже привела к положительному экономическому эффекту в виде снижения стоимости приобретаемых лекарств по сравнению с самостоятельными закупками в этих же регионах», — поделилась заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Анализ показал, что в расчете предельных отпускных цен на лекарства нет процедуры проверки сведений о стоимости производства препаратов. Экономность использования бюджетных средств на закупку лекарств также оценили как недостаточную.