Seagen возглавит бывший сотрудник Novartis

Seagen сообщила, что новым исполнительным директором компании станет Дэвид Р. Эпштейн. Бывший глава и соучредитель компании Клэй Сигал ушел в отставку в мае из-за обвинений в домашнем насилии.

У Эпштейна многолетний опыт работы в биофармацевтической отрасли, он более 25 лет проработал в Novartis. PharmaLive пишет, что он построил онкологический бизнес Novartis с нуля и шесть лет занимал пост генерального директора фармацевтического подразделения компании. Последние пять лет он работал в компании Flagship Pioneering, занимая должности директора в нескольких стартапах.

Эпштейн выведет Seagen на новый уровень благодаря своему «опыту работы как в крупных многопрофильных организациях, так и в небольших биотехнологических стартапах в сочетании с глубокими знаниями в области онкологии», — заявил председатель правления Seagen Феликс Бейкер.

В отсутствие Сигала временным генеральным директором компании был Роджер Дэнси. Теперь он вернется к своей роли директора по маркетингу, а также будет главой подразделения исследований и разработок.

Seagen уже вывела на рынок четыре лекарства от рака, три из которых построены на технологии «конъюгат антитело-лекарственное средство». У компании есть еще свыше 10 кандидатных препаратов, также она проводит более девяти клинических испытаний в III фазе. Показания новых препаратов варьируются от лимфомы до рака мочевого пузыря и рака молочной железы.