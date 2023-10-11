Семаглутид досрочно признали эффективным в испытании против болезней почек

Компания Novo Nordisk досрочно прекращает IIIb фазу испытаний препарата семаглутид против болезни почек из-за достигнутых показателей эффективности. Об этом сообщается на сайте компании.

Исследование FLOW проверяло, может ли семаглутид замедлить прогрессирование болезней почек у пациентов с диабетом 2-го типа и хроническим заболеванием почек.

Независимый комитет по мониторингу данных рекомендовал прекратить его проведение. Данные промежуточного анализа показали, что препарат скорее всего будет работать. Итоговые данные будут оглашены в первой половине 2024 года.

По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США, диабет является основной причиной заболеваний почек. Исследование FLOW, в котором еженедельная инъекция семаглутида сравнивалась с плацебо, началось в 2019 году. В ходе него планировалось выяснить, может ли препарат задержать прогрессирование хронической болезни почек и снизить риск смерти пациентов как от почечной недостаточности, так и от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование охватывало 28 стран, проводилось более чем в 400 исследовательских центрах, в нем приняли участие 3534 пациента.

Опираясь на успехи семаглутида в вопросах снижения веса и борьбы с диабетом II типа, Novo Nordisk стремится расширить показания для препарата в новых направлениях. К примеру, недавнее исследование SELECT продемонстрировало положительное влияние лекарства на сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с диабетом.