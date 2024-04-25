Семаглутид и лираглутид могли провоцировать развитие кишечной непроходимости

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции сразу трех препаратов – лираглутида, семаглутида и пирфенидона. Информационные письма размещены на сайте ГРЛС.

В инструкции препаратов с действующими веществами лираглутид и семаглутид в раздел «Побочное действие» рекомендовано добавить информацию о риске возникновения кишечной непроходимости. Частота развития патологии не уточняется.

Оба препарата относятся к агонистам рецепторов глюкагоноподобного пептида 1. В ГРЛС зарегистрировано четыре препарата с МНН семаглутид: «Оземпик», «Ребелсас», «Семавик» и «Квинсента». Также в ГРЛС зарегистрировано пять препаратов, в состав которых входит лираглутид: «Виктоза», «Саксенда», «Сультофай», «Энлигрия» и «Квинлиро».

Кроме того, в инструкцию препаратов с действующим веществом пирфенидон в раздел «Побочное действие» необходимо добавить информацию о возможности развития серьезных кожных реакций: синдрома Стивена — Джонсона, токсического эпидермального некролиза и DRESS-синдрома.

Пирфенидон – это иммунодепрессант, который используется для лечения идеопатического легочного фиброза у взрослых. С таким МНН в ГРЛС зарегистрировано четыре препарата: «Пирфаспек», «Пирфенидон», «Норсприлан» и «Эсбриет».