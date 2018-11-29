Сенаторы предлагают установить особый порядок регистрации лекарств, предназначенных для применения в условиях ЧС

К такому выводу пришли члены Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Для решения этой проблемы они разработали и направили в Госдуму законопроект № 583244-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороне" и статью 13 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" в части, касающейся медицинского обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что созданные образцы вооружения, военной и специальной медицинской техники, прошедшие весь необходимый комплекс разработки, госиспытаний, принятые на снабжение Вооруженных сил РФ не могут быть допущены к применению без разрешения Минздрава. Это приводит к длительным задержкам при введении их в эксплуатацию и срывам сроков выполнения госконтрактов по их поставкам.

Разработчики законопроекта предлагают государственную регистрацию лекарств, которые предназначены для применения в условиях чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов, осуществлять в особом порядке, установленном Правительством РФ.

Кроме того, госрегистрация таких лекарств должна производиться федеральным органом исполнительной власти, подведомственном Минобороны.

Предложения и замечания по законопроекту должны быть представлены в Комитет Госдумы по обороне до 20 декабря 2018 г.