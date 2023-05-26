Сенаторы предложили продлить ликвидацию аптечных ГУП и МУП до 2030 года

Сенаторы Валентина Матвиенко и Андрей Кутепов внесли в Госдуму законопроект «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции». Он опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Действующее законодательство предполагает ликвидацию или реорганизацию государственных и муниципальных унитарных предприятий до 1 января 2025 года. Согласно информации, поступающей из регионов, норма закона не учитывает негативные последствия ухода унитарных предприятий с социально значимых рынков, на которых практически отсутствуют частные предприятия, сообщили сенаторы в пояснительной записке к законопроекту. К ним, в частности, они отнесли аптечное дело.

«В сложившейся практике унитарные предприятия осуществляют деятельность в отдаленных и/или малонаселенных территориях, где конкуренция отсутствует полностью или находится на очень низком уровне. Кроме того, в небольших муниципальных образованиях ведение многих видов экономической деятельности инвестиционно непривлекательно. При таких обстоятельствах запрет на деятельность унитарных предприятий вместо демонополизации локальных рынков и развития конкуренции приводит к полному исчезновению на них хозяйствующих субъектов, особенно если речь идет о малых городах и сельской местности», — сказано в записке.

Ликивдацию или реорганизацию МУП и ГУП необходимо проводить точечно, учитывая конкуренцию в труднодоступных отдаленных населенных пунктах, считают сенаторы. Они указывают, что реализация законопроекта позволит сохранить имущественные комплексы и рабочие места.