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Сербия намерена принять...

Сербия намерена принять закон для регистрации лекарств из России

27.03.2024
10:47
Коблова Дина
Сербия планирует принять закон, позволяющий регистрировать лекарства из России, сообщила министр здравоохранения страны. По ее словам, больше всего нужны антибиотики, средства для антиагрегантной терапии, инновационной терапии и против онкологии.
Даница Груичич | Фото: zdravlje.gov.rs

Правительство Сербии намерено принять закон, который позволит регистрировать лекарства из России. Министр здравоохранения страны Даница Груичич в интервью «Известиям» выразила надежду, что это произойдет в 2024 году.

По словам Груичич, страна планирует также начать регистрировать препараты из Индии, Китая и других стран. Она объясняет такую необходимость попытками некоторых стран Евросоюза оказывать давление на медицину Сербии из-за поддержки России.

«Есть определенные попытки [давления], но я не могу сказать, что они успешные. У нас относительно хорошая обеспеченность лекарствами», — заявила глава Минздрава Сербии.

Она обратила внимание, что больше всего Сербия заинтересована в антибиотиках, средствах для антиагрегантной терапии, инновационной терапии и против онкологии — не только гемотерапии, но и гено- и иммунотерапии.

Сотрудничество в сфере здравоохранения Россия и Сербия обсудили на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в июне 2023 года. По итогам встречи стороны высказали заинтересованность в развитии двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе.

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