Сергей Цыб: мифы о низком уровне отечественного фармпроизводства уходят в прошлое

По его словам, основная цель остается неизменной и состоит в переходе на инновационный путь развития. В первую очередь это подразумевает поддержку собственных разработок и проведения исследований в России, при масштабной интеграции в международную кооперацию, а также развитие соответствующих институтов.

Во-вторых, речь идет о наращивании экспортного потенциала. «Мы уже научились много чего делать, и нам есть что предложить коллегам из ближнего и дальнего зарубежья», - заявил .

По его словам, особое внимание Минпромторг уделяет продвижению российской продукции на международных рынках с помощью торговых представительств. «Мы рассчитываем на поддержку других участников этого процесса, - подчеркнул представитель министерства. – И уже сегодня в него активно вовлекается банковское сообщество, государственные институты развития, фонды».

Еще одна из основных задач, связана с усилением взаимодействия с медицинским и пациентским сообществом. «Важно интегрировать инженерную мысль в активное взаимодействие с врачами, без этого мы не получим стимула для развития фармотрасли», - убежден г-н Цыб. - Отсюда наше активное участие в крупнейших медицинских площадках и работа по интеграции промышленного сегмента в сферу медицины. И мы постараемся нарастить взаимодействие с привлечением основных участников системы здравоохранения, которые формируют повестку дня в организации и развитии здравоохранения с точки зрения порядков оказания медицинской помощи, отдельных стратегических направлений по конкретным группам».

По его словам, важно также максимально информировать медицинское сообщество и пациентов, что «в стране появились сильные предприятия, сильная фармацевтика и формируется промышленный корпус, соответствующий всем мировым стандартам, который производит препараты любой природы». Это позволит развеять мифы и исторически сложившиеся заблуждения, якобы в России фармацевтическое производство находится на низком уровне.