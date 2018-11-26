Сергей Цыб: мы просчитываем возможность долгосрочных контрактов на поставку лекарств 

Минпромторг рассматривает новые инструменты, которые могут использоваться при лекарственном обеспечении, в частности, долгосрочные контракты. Об этом рассказал первый замминистра Сергей Цыб на IX Всероссийском конгрессе пациентов.
«Долгосрочные контракты в первую очередь должны быть предусмотрены для инновационных прорывных препаратов, когда можно было бы с, одной стороны, обеспечить на длительный срок пациента, с другой – повысить бюджетную эффективность. Такой инструмент приводит к доступности новых лекарственных препаратов с точки зрения гибкого ценообразования на них. Ну а если эти лекарства производятся в России, то повышается исследовательский и производственный потенциал нашей страны», – рассказал он.
Замминистра напомнил, что в рамках госпрограммы министерство поддержало более 400 проектов по доклиническим и клиническим исследованиям, разрабатываются около 100 препаратов, 20 из них находятся уже на третьей и четвертой стадиях исследований. Эти разработки предназначены для лечения туберкулеза, гепатитов, онкологических заболеваний, астмы, болезней сетчатки глаза и т.д.
«Это непростая задача, высокие риски и приличное финансирование», – заключил он.
Кроме того, Сергей Цыб отметил, что Минпромторг в следующем году намерен рассмотреть возможность создания отдельной программы по производству орфанных препаратов.
По его словам, ведомство будет изучать, какие нозологии могут быть охвачены такой программой. И пригласил к этому обсуждению пациентское сообщество.
Сергей Цыб также отметил, что министерство всегда готово прислушиваться к отзывам пациентов о качестве российских препаратов, и призвал собравшихся к такому диалогу.
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