Сергей Цыб: мы просчитываем возможность долгосрочных контрактов на поставку лекарств 

«Долгосрочные контракты в первую очередь должны быть предусмотрены для инновационных прорывных препаратов, когда можно было бы с, одной стороны, обеспечить на длительный срок пациента, с другой – повысить бюджетную эффективность. Такой инструмент приводит к доступности новых лекарственных препаратов с точки зрения гибкого ценообразования на них. Ну а если эти лекарства производятся в России, то повышается исследовательский и производственный потенциал нашей страны», – рассказал он.

Замминистра напомнил, что в рамках госпрограммы министерство поддержало более 400 проектов по доклиническим и клиническим исследованиям, разрабатываются около 100 препаратов, 20 из них находятся уже на третьей и четвертой стадиях исследований. Эти разработки предназначены для лечения туберкулеза, гепатитов, онкологических заболеваний, астмы, болезней сетчатки глаза и т.д.

«Это непростая задача, высокие риски и приличное финансирование», – заключил он.

Кроме того, отметил, что Минпромторг в следующем году намерен рассмотреть возможность создания отдельной программы по производству орфанных препаратов.

По его словам, ведомство будет изучать, какие нозологии могут быть охвачены такой программой. И пригласил к этому обсуждению пациентское сообщество.

также отметил, что министерство всегда готово прислушиваться к отзывам пациентов о качестве российских препаратов, и призвал собравшихся к такому диалогу.