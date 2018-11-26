Сергей Цыб: мы просчитываем возможность долгосрочных контрактов на поставку лекарств 

12:14
29 ноября 2018

Елена Калиновская

194
Сергей Цыб | Фото: Олег Кирюшкин

Минпромторг рассматривает новые инструменты, которые могут использоваться при лекарственном обеспечении, в частности, долгосрочные контракты. Об этом рассказал первый замминистра Сергей Цыб на IX Всероссийском конгрессе пациентов.  

«Долгосрочные контракты в первую очередь должны быть предусмотрены для инновационных прорывных препаратов, когда можно было бы  с, одной стороны, обеспечить на длительный срок пациента, с другой – повысить бюджетную эффективность. Такой инструмент приводит к доступности новых лекарственных препаратов с точки зрения гибкого ценообразования на них. Ну а если эти лекарства производятся в России, то повышается исследовательский и производственный потенциал нашей страны», – рассказал он.  

Замминистра напомнил, что в рамках госпрограммы министерство поддержало более 400 проектов по доклиническим и клиническим исследованиям, разрабатываются около 100 препаратов, 20 из них находятся уже на третьей и четвертой стадиях исследований. Эти разработки предназначены для лечения туберкулеза, гепатитов, онкологических заболеваний,  астмы, болезней сетчатки глаза и т.д. 

«Это непростая задача, высокие риски и приличное финансирование», – заключил он.  

Кроме того, Сергей Цыб отметил, что Минпромторг в следующем году намерен рассмотреть возможность создания отдельной программы по производству орфанных препаратов.

По его словам, ведомство будет изучать, какие нозологии могут быть охвачены такой программой. И пригласил к этому обсуждению пациентское сообщество.  

Сергей Цыб также отметил, что министерство всегда готово прислушиваться к отзывам пациентов о качестве российских препаратов,  и призвал собравшихся к такому диалогу. 

Персоны
Цыб Сергей

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Популярное
26.11.2018
«ФармNEWS»: РАФМ «Фармацевтический рынок России. Промежуточные итоги»
6207
26.11.2018
Введение лекарственного страхования – дополнительная нагрузка на штат аптеки
3918
23.11.2018
Для выписки инсулина пациентке пришлось вызывать в больницу полицию
27493
23.11.2018
«Мелодия здоровья» закрывает три крупные сделки в Москве и Московской области
2124
24.11.2018
Кто заказал программу «Фарма 2030»?
1494