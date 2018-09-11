Сергей Цыб: мы уже сегодня занимаемся разработкой продуктов, дополнивших программу 7ВЗН

12:25
9 ноября 2018

Оксана Баранова

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Фото: Оксана Баранова

На территории России производится уже 40% лекарств из программы 7 ВЗН. Об этом заявил сегодня зам. министра промышленности и торговли России Сергей Цыб на форуме  «10 лет программе 7 нозологий», организованном  Всероссийским союзом пациентов. 

По его словам, в 2008 году, когда программа была только принята, в России производился лишь один препарат. 

С 1 января 2018 года в программу вошли еще 5 ВЗН. Как отметил Сергей Цыб, с учетом новых нозологий в программе 27 МНН, 19 из которых уже производятся в России на стадии готовой лекарственной формы. Задействовано 22 локальных производителя. 

«Это дало толчок для технологического развития отрасли. Мы и дальше будем развивать компетенции с учетом новых 5 нозологий, по которым ряд продуктов уже находятся в стадии клинических исследований», – отметил Сергей Цыб.

Персоны
Цыб Сергей

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