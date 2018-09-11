Сергей Цыб: мы уже сегодня занимаемся разработкой продуктов, дополнивших программу 7ВЗН

По его словам, в 2008 году, когда программа была только принята, в России производился лишь один препарат.

С 1 января 2018 года в программу вошли еще 5 ВЗН. Как отметил , с учетом новых нозологий в программе 27 МНН, 19 из которых уже производятся в России на стадии готовой лекарственной формы. Задействовано 22 локальных производителя.

«Это дало толчок для технологического развития отрасли. Мы и дальше будем развивать компетенции с учетом новых 5 нозологий, по которым ряд продуктов уже находятся в стадии клинических исследований», – отметил .