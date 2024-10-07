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Сергей Цыб первым получил звание «Почетный работник фармацевтической промышленности»

07.10.2024
18:08
Ринат Васбеев
Елена Калиновская
Первым, кто получил новое звание «Почетный работник фармацевтической промышленности», стал экс-замглавы Минпромторга Сергей Цыб. Он считается инициатором государственной программы «Фарма-2020».
Сергей Цыб | Фото: Елена Калиновская

Экс-замглавы Минпромторга Сергей Цыб стал почетным работником фармацевтической промышленности. Награду вручил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на форуме «Биопром-2024», передает корреспондент «ФВ».

Цыб считается инициатором государственной программы по реформированию и развитию медицинской и фармацевтической промышленности («Фарма-2020»). В 2021 году он покинул пост первого замминистра промышленного ведомства и был назначен на должность статс-секретаря в госкорпорации Ростех.

Для Цыба награда стала неожиданностью, он отметил, что очень тронут. Он стал первым, кому присвоено звание «Почетный работник фармацевтической промышленности».

Новое звание Минпромторг утвердил в конце сентября. На его получение смогут претендовать госслужащие и отраслевые специалисты, внесшие «существенный вклад» в развитие фармпромышленности, со стажем работы не менее 15 лет.

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