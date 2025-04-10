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Сергей Еськин стал...

Сергей Еськин стал лучшим функциональным руководителем в конкурсе «Платиновая унция»

10.04.2025
21:11
Стал известен функциональный руководитель года  XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в номинации «Руководитель года».
Фото: Елена Григорьева

Оргкомитет «Платиновой унции» второй год подряд отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.

Лучшим функциональным руководителем в номинации «Руководитель года» стал директор по развитию «ФК Пульс» Сергей Еськин

Другие претенденты на победу:

  • Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»;
  • Игорь Бахметьев, вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»;
  • Анатолий Тенцер, директор по развитию НПК «Катрен»;
  • Сергей Демин, коммерческий директор «Аптечная сеть 36,6».

В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов оказался 91 участник из 64 компаний.

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