Сергей Еськин стал лучшим функциональным руководителем в конкурсе «Платиновая унция»
Оргкомитет «Платиновой унции» второй год подряд отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.
Лучшим функциональным руководителем в номинации «Руководитель года» стал директор по развитию «ФК Пульс» Сергей Еськин.
Другие претенденты на победу:
- Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»;
- Игорь Бахметьев, вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»;
- Анатолий Тенцер, директор по развитию НПК «Катрен»;
- Сергей Демин, коммерческий директор «Аптечная сеть 36,6».
В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов оказался 91 участник из 64 компаний.
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