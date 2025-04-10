Сергей Еськин стал лучшим функциональным руководителем в конкурсе «Платиновая унция»

Оргкомитет «Платиновой унции» второй год подряд отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.

Лучшим функциональным руководителем в номинации «Руководитель года» стал директор по развитию «ФК Пульс» Сергей Еськин.

Другие претенденты на победу:

Александр Быков , директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»;

, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»; Игорь Бахметьев , вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»;

, вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»; Анатолий Тенцер , директор по развитию НПК «Катрен»;

, директор по развитию НПК «Катрен»; Сергей Демин, коммерческий директор «Аптечная сеть 36,6».

В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов оказался 91 участник из 64 компаний.