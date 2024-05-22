Минздрав рассказал о процессе приведения регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС

В 2023 году Минздрав привел в соответствие с правилами ЕАЭС 1867 регистрационных досье. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева, это двухгодичный объем регистраций лекарственных средств. Прежде ведомство ежегодно по национальным нормам выдавало около 1 тыс. регистрационных удостоверений. Об этом он заявил на научно-практической конференции «РегЛек-2024», передает корреспондент «ФВ».

По словам замминистра, в 2021 году большинство лекарственных препаратов выпускалось по требованиям ФЗ-61. За прошедшие три года ситуация кардинальным образом изменилась: теперь новые препараты преимущественно «выходят по итогам регистрационного процесса в соответствии с требованиями Евразийской экономической комиссии».

«Параллельно с этим мы видим всплеск привидений в соответствие национальных досье требованиям Евразийской экономической комиссии. В 2023 году мы фактически выполнили двухгодовую норму по регистрации, раньше по ФЗ-61 регистрировали порядка тысячи препаратов, в прошлом году почти 1900 мы привели в соответствие», – сказал он.

По данным Минздрава, в 2023 году по нормам ФЗ-61 зарегистрировано 74 новых отечественных препарата и 28 зарубежных. По правилам ЕАЭС выдано 438 регистрационных удостоверений российским компаниям и 126 — иностранным.

Глаголев также отметил, что Минздрав планирует вовремя завершить работу по приведению регдосье в соответствие с правилами ЕАЭС. Уже сейчас процедура проведена примерно для половины лекарств, также много регдосье находятся в работе. В 2024 году в соответствие приведены 957 досье.