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Минздрав рассказал о...

Минздрав рассказал о процессе приведения регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС

22.05.2024
13:50
Елена Калиновская
Минздрав выполнил двухгодичную норму по регистрации лекарств. Если прежде ведомство регистрировало в год 1 тыс. препаратов, то в прошлом году только на процедуру приведения в соответствие с правилами ЕАЭС пришлось 1867 регдосье.
Сергей Глаголев | Фото: оргкомитет «РегЛек-2024»

В 2023 году Минздрав привел в соответствие с правилами ЕАЭС 1867 регистрационных досье. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева, это двухгодичный объем регистраций лекарственных средств. Прежде ведомство ежегодно по национальным нормам выдавало около 1 тыс. регистрационных удостоверений. Об этом он заявил на научно-практической конференции «РегЛек-2024», передает корреспондент «ФВ».

По словам замминистра, в 2021 году большинство лекарственных препаратов выпускалось по требованиям ФЗ-61. За прошедшие три года ситуация кардинальным образом изменилась: теперь новые препараты преимущественно «выходят по итогам регистрационного процесса в соответствии с требованиями Евразийской экономической комиссии».

«Параллельно с этим мы видим всплеск привидений в соответствие национальных досье требованиям Евразийской экономической комиссии. В 2023 году мы фактически выполнили двухгодовую норму по регистрации, раньше по ФЗ-61 регистрировали порядка тысячи препаратов, в прошлом году почти 1900 мы привели в соответствие», – сказал он.

По данным Минздрава, в 2023 году по нормам ФЗ-61 зарегистрировано 74 новых отечественных препарата и 28 зарубежных. По правилам ЕАЭС выдано 438 регистрационных удостоверений российским компаниям и 126 — иностранным.

Глаголев также отметил, что Минздрав планирует вовремя завершить работу по приведению регдосье в соответствие с правилами ЕАЭС. Уже сейчас процедура проведена примерно для половины лекарств, также много регдосье находятся в работе. В 2024 году в соответствие приведены 957 досье.

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