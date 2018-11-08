Сергей Перминов займется дистрибуцией фармацевтических товаров в «Магните»

18:45
20 ноября 2018

Денис Кунгуров

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После приобретения «Магнитом» фармацевтического дистрибьютора «СИА -Групп», сеть пригласила старожила фармрынка Сергея Перминова. Планируется, что под его руководством повысится эффективность оптовой компании как в закупках, так и в работе с ассортиментом.  

Как сообщили «ФВ» в «Магните» «Сергей Перминов в розничной сети будет заниматься вопросами дистрибуции фармацевтических товаров, логистикой штучной сборки продукции, как для аптек и «Магнит Косметик», так и для новых форматов, а также работой с поставщиками».

Напомним, что «Магнит» планирует открыть в 2019 году 2000 аптек.

«Магнит» в рамках реализации новой стратегии развивает собственную аптечную розницу. В планах компании не просто открывать аптеки, а удовлетворять комплекс потребностей покупателей в здоровом образе жизни. Это та ниша, где «Магнит» сможет предоставить потребителям интересный и широкий альянс товаров и услуг в самых разных категориях: лечебная косметика, гигиена, уход за детьми, специализированные линии продукции и многое другое», - сообщил представитель «Магнита».

Эксперты высоко оценивают кадровое приобретение «Магнита», который заполучил в свои ряды руководителя–«тяжеловеса».

«Перминов – персона для фармрынка весьма известная, если не сказать знаковая. Магнит очень правильно делает, что привлекает таких людей к себе в команду. Г-н Перминов несколько раз доказывал, что не только умеет строить работу дистрибутора фактически с нуля, но и может привлекать инвестиции в бизнес», - отмечает директор по развитию аналитической компании "АРЭНСИ Фарма" Николай Беспалов.

Новому топ-менеджеру придется заниматься не только лекарственным ассортиментом, но парафармой и косметикой. Несмотря на большой опыт, задачи, по мнению аналитиков, перед г-н Перминовым будут стоять, как традиционные, так и принципиально иные.

«Фактически нужно привести инфраструктуру "СИА Групп" в соответствие с текущими и прогнозными потребностями «Магнита». Если с текущими потребностями всё более или менее ясно (будут грузить старые направления и до загружать простаивающую инфраструктуру нелекарственным ассортиментом), то с планирующимися потребностями всё сложно», - считает г-н Беспалов. Эксперт сомневается, что «Магнит» сможет запустить пару тысяч аптек за год: «Соответственно, надо прогнозировать, что доля лекарственного ассортимента в обороте СИА будет сокращаться. Нюансам логистики нелекарственной продукции «Магнит» сам кого хочешь научит - у них построена мощнейшая система. А донести до акционеров особенности организации фармлогистики – для такой фигуры, как Сергей Перминов – малый масштаб. Пока стоит говорить об удачном пиар-ходе «хэдхантерства» со стороны продуктовой сети».  

Сергей Перминов пришел в фармацевтический бизнес в 1993 году. Занимал должность исполнительного директора в оптовой компании «Экохелп-фарм». Позже основал собственную дистрибуцию «Аптека-Холдинг», куда привлек инвестиции новых акционеров американского фонда Carlyle Group. В 2000-х годах «Аптека-Холдинг» стала Alliance Healthcare Russia. После продажи своего детища, г-н Перминов перешел в ФК «Гранд Капитал».

Напомним, что на заседании совета директоров розничной сети «Магнит», 4 октября 2018 года, одобрены условия сделки по покупке ритейлером фармдистрибьюторской «СИА Групп» у «Марафон Групп». Фармкомпания оценена в 5,7 млрд руб. с учетом долга. Сделка будет оплачена акциями «Магнита» на эту сумму, выкупленными в рамках расширенной программы buy back.

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