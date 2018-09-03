Servier  заложила фундамент будущего завода по выпуску биопрепаратов на промышленном комплексе Жиди

На производстве, получившем название Bio-S, будет организован выпуск активных фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов с использованием биотехнологических методов. На торжественной церемонии присутствовали президент компании Servier Оливье Лоро, председатель совета региона Центр — Долина Луары и префект этого региона – Жан-Марк Фалькон, также являющийся префектом департамента Луаре.

Учитывая терапевтические успехи, достигнутые благодаря использованию биологических препаратов, в частности, при лечении онкологии — одной из приоритетных областей деятельности Servier, — компания приняла решение об открытии производства по выпуску биологических препаратов на своем промышленном комплексе во французском городе Жиди.

Будущее предприятие Bio-S будет располагаться на территории действующей реконструированной площадки UP3 в Жиди. Здесь будет осуществляться производство и упаковка моноклональных антител сначала для доклинических, а затем и клинических исследований. На заводе Bio-S, площадь которого составит более 3 000 кв. м, будут функционировать различные подразделения, включая отдел по разработке моноклональных антител (биоинженерия), который должен начать работу к 2019 г. Остальная часть предприятия, объединяющая все этапы производства инъекционных препаратов для медицинского применения, будет введена в эксплуатацию в 2020 г.

В проект Bio-S в течение 3 лет будут инвестированы более 50 млн евро, а также несколько региональных, национальных и европейских научно-исследовательских грантов. На момент запуска на предприятии будет занято около 30, а к 2022 г. – порядка 60 сотрудников.

«Биотехнологические препараты — главная инновация для пациентов с серьезными заболеваниями, особенно онкологическими. Разработка и производство биологических препаратов в Жиди полностью отвечает двум стратегическим задачам нашей компании: «развивать направление онкологии и укреплять международное присутствие», — убежден Оливье Лоро. — Эта инвестиция не только обеспечивает устойчивое развитие нашего производственного потенциала в Жиди, но и подтверждает стремление стабильно поддерживать и развивать научно-исследовательскую деятельность во Франции».

Строительство производства по выпуску биологических препаратов в Жиди стало возможным благодаря непосредственной близости производственных и научно-исследовательских ресурсов, расположенных на территории одного комплекса.

Экосистема региона также очень удачна для реализации проекта Bio-S. Регион Центр-Долина Луары является средоточием передового опыта в фармацевтической отрасли, здесь находится множество экспертных и учебных центров, относящихся к этой сфере.

«Это новая область деятельности, требующая новых навыков. Поэтому мы будем привлекать персонал и одновременно стимулировать обучение сотрудников в рамках программ повышения квалификации, — объясняет Патрис Мартен, директор комплекса Жиди. – Регион Центр-Долина Луары, имеющий богатую историю биотехнологических разработок, — один из наиболее динамично развивающихся в этой области. Поэтому он является идеальным местом для нашей работы. Обучение наших сотрудников в этом новом для нас направлении мы сможем доверить лучшим региональным игрокам, таким как Турский университет или ИМТ Груп».

Жиди – крупнейший из 16 производственных комплексов компании Servier, расположенных по всему миру. Он был построен в 1972 г. на территории площадью 60 га и включает 3 предприятия, на которых занято более 800 человек. Сегодня 77% его продукции экспортируется в 134 страны мира.