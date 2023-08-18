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«Северная звезда» оспорит...

«Северная звезда» оспорит патент на зарубежный препарат для диабетиков

18.08.2023
17:55
Маргарита Грошева
«Северная звезда» планирует оспорить патент зарубежного производителя на дапаглифлозин, который истекает только в 2028 году. Компания зарегистрировала свой дженерик в 2023 году. Ранее ФАС согласовала цену и на другой дженерик, но производитель почти сразу отозвал цену.
Фото: unsplash.com

«Северная звезда» подала два возражения против выдачи патента компании AstraZeneca, который защищает препарат дапаглифлозин. Речь о патенте № 2746132 «С-арил глюкозоидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения».

Оригинальный дапаглифлозин применяется для лечения диабета второго типа, а также для лечения взрослых с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек.

Рассмотрение возражения Палатой по патентным спорам согласно расписанию было запланировано на 17 августа. Но на заседании коллегии «был сделан вывод о необходимости переноса рассмотрения возражения», сообщили «ФВ» в пресс-службе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно обновленному графику заседаний рассмотрение возражений «Северной звезды» состоится 21 августа и 17 октября.

В фармкомпании отказались от комментариев. В пресс-службе AstraZeneca в свою очередь сообщили, что наблюдают участившиеся попытки оспаривания различными дженериковыми компаниями патента № 2746132, защищающего дапаглифлозин, который истекает только в 2028 году. Компания выпускает оригинальный препарат под брендом «Форсига». Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, в России он был зарегистрирован в 2014 году. К тому же в реестре зарегистрированы четыре дженерика: от «Северной звезды», «Канонфармы продакшн», Sandoz и KRKA. Все они были зарегистрированы в 2022—2023 годах.

«Также непонятны и настораживают попытки отдельных компаний зарегистрировать цену на свои дженериковые копии, при том, что законодательно ввод в оборот таких препаратов до истечения патента ограничен. Подобные действия могут нанести ущерб не только развитию научных разработок в России и приходу инновационных методов лечения в целом, но и самой системе лекарственного обеспечения пациентов», — также прокомментировали в пресс-службе AstraZeneca.

Стоит отметить, что в июле Федеральная антимонопольная служба сообщила о согласовании цены на дженерик дапаглифлозина компании Sandoz. Через два дня производитель отказался от регистрации цены, объяснив, что документы на регистрацию цены были поданы по ошибке.

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