Шаскольский пообещал сформировать добросовестные практики на фармрынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усиливает контроль за соблюдением конкурентных правил на фармацевтическом рынке и намерена сформировать добросовестные практики взаимодействия участников отрасли. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в рамках Антимонопольного форума, прошедшего в Москве.

Служба фиксирует случаи экономически и технологически необоснованных требований со стороны производителей в адрес дистрибьюторов и аптечных сетей, что приводит к отказам от заключения договоров поставки. По словам Шаскольского, в 2024 году было выдано три предупреждения, два из которых уже исполнены. Ведомство продолжает диалог с представителями фармбизнеса, чтобы выработать прозрачные и сбалансированные модели поведения на рынке.

ФАС работает над повышением эффективности госзакупок, развитием конкуренции на рынке медизделий, цифровизацией процедуры регистрации цен на лекарственные препараты из Перечня ЖНВЛП и совершенствованием методики расчета цен.

Служба следит за заключением соглашений о стабилизации цен в рамках Постановления Правительства РФ № 662. По состоянию на май они действуют в 61 регионе при участии почти 14 тыс. организаций. Служба усиливает надзор за закупочными процедурами. В 2023 году ФАС возбудила 315 дел о картелях, вынесла 245 решений, выявив нарушения в 4369 закупках на общую сумму более 122 млрд руб.

Дополнительно ужесточены меры ответственности: теперь за участие в картелях в составе организованной группы предусмотрено до 6 лет лишения свободы, увеличены сроки давности по таким делам, а размер штрафа за воспрепятствование проверкам может достигать 2 млн руб.

По инициативе ФАС ужесточена ответственность за воспрепятствование проведению картельных проверок. Нередко компании не пускают проверяющих в помещения, уничтожают документы или отключают электроэнергию в ходе проверок. Ранее штраф за такое нарушение составлял 10 тыс. руб., теперь действует дифференцированный размер штрафа – от 100 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от выручки.

Еще одним направлением работы становится вопрос об исключении антимонопольных иммунитетов в отношении объектов интеллектуальной собственности. По мнению ФАС, такие иммунитеты не должны использоваться в ущерб конкуренции при выводе продуктов на рынок. Служба планирует обсудить поправки с отраслевыми объединениями, включая Ассоциацию антимонопольных экспертов.