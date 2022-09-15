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Швейцарский регулятор проверит...

Швейцарский регулятор проверит Novartis на использование «блокирующего патента»

15.09.2022
12:09
Николай Соколов

Швейцарская комиссия по конкуренции инициировала расследование против компании Novartis. Ее подозревают в использовании «блокирующего патента» для борьбы с конкурентами.

Швейцарская комиссия по конкуренции (COMCO) начала расследование в отношении Novartis, пишет Reuters. Производитель обвиняется в том, что незаконно использовал патент для снижения давления со стороны конкурентов.

«Компания якобы пыталась защитить свой препарат для лечения кожных заболеваний от конкурирующих продуктов, используя один из своих патентов для того, чтобы начать судебное разбирательство», — говорится в заявлении COMCO. При этом название препарата не указывается.

Регулятор сообщает, что 13 сентября 2022 года провел внезапный рейд по принадлежащих компании объектам. По словам ведомства, расследование направлено на то, чтобы определить, применяла ли компания так называемый «блокирующий патент». Согласно швейцарскому законодательству, он может быть приравнен к незаконному злоупотреблению доминирующим положением на рынке.

Novartis заявила, что COMCO начала расследование в сотрудничестве с Европейской комиссией в отношении патента, связанного с лечением дерматологических заболеваний. «В связи с этим расследованием представители COMCO посетили штаб-квартиру компании в Базеле», — сообщает компания на своем сайте.

Novartis также сообщила о том, что «начало расследования не означает обнаружения правонарушений или каких-либо финансовых последствий» для нее. Компания утверждает, что всецело сотрудничает с властями страны, и уверена, что способна разъяснить законность своей позиции.

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