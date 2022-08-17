Sinopharm приступит к испытаниям мРНК-вакцины для варианта «Омикрон»

Китайская Sinopharm подала заявку на испытания мРНК-вакцины против COVID-19, адаптированной для варианта «Омикрон». Об этом сообщает китайское издание Global Times. Издание добавляет, что Sinopharm стала единственной компанией в мире, которая разработала три типа вакцин против COVID-19. Подробности о результатах доклинических испытаний не сообщаются.

По меньшей мере восемь китайских разработчиков вакцин, включая Sinopharm, сосредоточены на мРНК-вакцинах. К примеру, в апреле CanSinoBIO получила одобрение для новой мРНК-вакцины от COVID-19 для применения при клинических испытаниях в Китае. А в июне Reuters рассказывал об испытании препарата ARCoV от компании Walvax Biotechnology и стартапа Suzhou Abogen Biosciences.

В испытании принимали участие 300 здоровых взрослых пациентов, вакцинированных двумя дозами препаратов Sinovac или Sinopharm за шесть месяцев до исследования. Уровень нейтрализующих антител против «Омикрона» был в 4,4 раза выше у тех, кто получил бустерную дозу ARCoV, чем у тех, кто получил третью дозу Sinovac.

Помимо совместной работы над ARCoV с Suzhou Abogen Bioscience и Академией военно-медицинских наук, Walvax сотрудничает с шанхайским стартапом RNACure для работы над другой мРНК-вакциной от COVID-19.

В то же время The Financial Times пишет о том, что китайские производители мРНК-вакцин могут столкнуться с трудностями. Даже адаптированные под «Омикрон» вакцины с трудом могут бороться с подвариантами BA.4 и BA.5. Они могут обойти естественный иммунитет и иммунитет, выработанный вакцинацией, и быстро становятся доминирующими в большей части мира.