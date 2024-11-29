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Система маркировки сможет...

Система маркировки сможет запретить продажу ветпрепаратов

29.11.2024
20:05
Дина Коблова
Правительство расширило перечень случаев запрета продажи товаров на основании информации, полученной из системы мониторинга в режиме онлайн. В список добавили лекарства для животных и технические средства реабилитации.
Фото: 123rf.com

Правительство внесло изменение в постановление № 1944 от 21.11.2023, которым утверждены перечни случаев, при которых система маркировки может запретить продажу биологически активных добавок (БАД) и дезинфицирующих средств. Принято постановление об этом № 1606 от 22.11.2024.

Документ дополняется новыми разделами, согласно которым система маркировки сможет блокировать продажу препаратов для ветеринарного применения. Причинами в отказе продажи могут стать отсутствие сведений о ветпрепарате в системе маркировки, истекший срок годности лекарства и другие. Срок введения запрета розничной продажи — 1 сентября 2025 года. Также в перечень внесли технические средства реабилитации (запрет вводится с 1 октября 2025 года).

Кроме того, постановлением вводится обязательство применять для проверки кода маркировки при формировании и актуализации данных программное обеспечение, которое предоставляет оператор маркировки.

Постановление вступает в силу с 29 декабря 2024 года.

Сам перечень случаев запрета продажи на основании информации, полученной из системы мониторинга в режиме онлайн, начал действовать 1 ноября 2024 года.

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