Системой соплатежей в Кировской области в 2023 году воспользовались 28% пациентов

В 2023 году программой по лекарственному обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения Кировской области воспользовались почти 43 тыс. пациентов. Это 28% от всех пациентов, которые могли участвовать в программе. Об этом на конгрессе «Право на лекарство» рассказала министр здравоохранения региона Екатерина Видякина.

В чем суть проекта

Проект стартовал 1 февраля 2019 года. Сначала в него вошло 13 муниципальных образований с наибольшей смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В 2023 году участвуют уже все районы за исключением областного центра.

В программу включаются все граждане, которые состоят на диспансерном наблюдении с диагнозом артериальная гипертензия или ишемическая болезнь сердца. Не важно имеет человек право на льготу или нет. Для исключения дублирования льгот власти региона установили правило: если в текущем месяце пациент уже обеспечен лекарственным препаратом по конкретному МНН в рамках федеральной или региональной льготы, то рецепт по леквозмещению ему не выписывается.

Схема программы такова: лечащий врач выписывает рецепт по МНН, пациент идет в аптеку, где он выбирает любое торговое наименование. При покупке он оплачивает стоимость препарата за вычетом 50% зарегистрированный цены производителя в ГРЛС (без учета оптовой и розничной надбавок), если это препарат импортного производства, и 60%, если это препарат отечественного производства.

Например, лекарство стоит 100 руб. в аптеке, а в ГРЛС 80 руб. Скидка составит половину цены ГРЛС, то есть 40 руб. В итоге пациент получит препарат за 60 руб.

«При реализации проекта мы заметили, что часть препаратов имеют отпускную стоимость даже ниже, чем это установлено в ГРЛС. Для этих лекарств мы установили правило, что процент субсидий не может превышать 50% от розничной стоимости препарата», — пояснила Видякина.

Аптека для возврата недополученной прибыли два раза в месяц формирует реестры счетов и отоваренных рецептов, передает их правительству региона для компенсации недополученной прибыли из областного бюджета.

Результаты проекта

Ежегодно в программе участвуют примерно 30% от тех пациентов, которые попадают в программу. Из тех, кто пользуется соплатежами, 58% — это граждане, не имеющие право ни на один вид льготы, 28% являются федеральными льготниками и 14% региональными.

Сумма субсидий из областного бюджета увеличилась с 19 млн руб. в 2019 году до почти 90 млн руб. в 2023 году. В 2023 году было отпущено 290,7 тыс. рецептов, реализовано 749 тыс. упаковок. Большинство из них пришлось на пациентов с артериальной гипертензией — 701 тыс., и 47,9 тыс. — на граждан с ишемической болезнью сердца.

За 2023 год стоимость реализованных рецептов выросла на 10% по сравнению с 2022 годом, сумма соплатежа — на 20%. Средняя стоимость упаковки в 2019 году была 140 руб., в 2023 году — 235 руб. Средний размер соплатежа вырос с 77 руб. в 2019 году до 120 руб. в 2023 году.

Отечественные препараты занимают 80% в упаковках и 60% в рублях.

Как рассказала министр, у отдельных государственных аптек благодаря программе доходы выросли, так как пациенты покупали также сопутствующие препараты.

В итоге количество вызовов скорой медицинской помощи по причине болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения уменьшилось с 2019 года на 46%, показатель госпитализаций — на 29%, показатель смертности — на 10%.