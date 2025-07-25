Сменился генеральный директор холдинга «Нацимбио»

Госкорпорация «Ростех» объявила о кадровых перестановках в руководстве холдинга «Нацимбио»: генеральным директором назначили Александра Низовцева.

Низовцев имеет более чем 20-летний опыт управления в сфере производства лекарств и медицинских изделий. В разные годы он работал на руководящих позициях в компании «Фармстандарт». Возглавлял Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов, руководил предприятием по производству вакцин и аллергенов «Биомед» им. И.И. Мечникова.

В новой должности Низовцев займется укреплением рыночных позиций холдинга с учетом приоритетных задач корпорации, направленных на обеспечение суверенитета страны в области производства и поставок иммунобиологических препаратов, отметили в Ростехе.

«Нацимбио» на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех». По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году превысила 15,5 млрд руб., чистая прибыль — 4,5 млрд руб.

В должности гендиректора «Нацимбио» Низовцев сменил Андрея Загорского, возглавлявшего компанию с 2017 года.

«За время своей работы в холдинге Андрей Загорский сформировал успешную команду и переходит на новый фронт работы, где продолжит реализацию перспективных проектов с участием корпорации», — заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров. О причинах ухода Загорского не сообщается.