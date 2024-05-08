Снизилось количество заявок на изобретения в области фармацевтики
В 2023 году из 1 336 заявок на изобретения в области фармацевтики большую часть подали резиденты России. Об этом на «круглом столе», организованном ассоциацией «Инфарма», на форуме Торгово-промышленной палаты по интеллектуальной собственности рассказал начальник Центра химии, медицины и биотехнологии ФИПС Николай Лысков, передает корреспондент «ФВ».
Российские заявители подали 701 заявку, а иностранные — 635. С 2017 по 2022 годы была обратная ситуация, когда от нерезидентов поступало больше заявок, чем от резидентов. В целом, по словам Лыскова, количество запросов остается стабильным за последние 20 лет и слабо зависит от внешних и внутренних факторов.
И резиденты, и нерезиденты чаще всего хотят защитить лекарственные препараты, содержащие органические активные ингредиенты. В прошлом году иностранные изобретатели подали 212 таких заявок, российские — 291. На втором месте у иностранцев лекарственные препараты, содержащие антигены и антитела (114), на третьем — формы лекарств (101).
У резидентов на втором месте препараты, содержащие вещества или продукты реакции неизвестного строения (66), на третьем месте — лекарства неопределенного строения, содержащие материалы из морских водорослей, лишайников, грибов или растений (56).
По данным ФИПС, на 31 декабря 2023 года действовало 9 328 патентов в области фармацевтики. Средний срок жизни патента у нерезидентов составляет чуть больше десяти лет, резидентов — почти восемь лет.
Среди нерезидентов по количеству действующих патентов лидирует «Новартис АГ», на втором месте — «Интервет Интернэшл Б.В.», на третьем — «Санофи». У резидентов на первом месте МГУ им. М.В. Ломоносова, на второй строке — ООО «Валента-Интеллект», на третьей — НИИ фармакологии им. В.В. Закусова.
|
Ключевой объект патентования у патентообладателей, имеющих в портфеле более 50 действующих патентов (по данным на 31.12.2023 г.)
|
Владелец патента
|
Количество действующих патентов
|
Количество патентов на технологии
|
Количество патентов на продукты
|
Нерезиденты
|
Новартис АГ
|
134
|
25
|
109
|
Интервет Интернэшнл Б.В.
|
80
|
5
|
75
|
Санофи
|
58
|
7
|
51
|
Пфайзер
|
54
|
8
|
46
|
Мерк Патент Гмбх
|
53
|
12
|
41
|
Байер
|
51
|
20
|
31
|
Резиденты
|
МГУ им. М.В. Ломоносова
|
65
|
35
|
30
|
ООО «Валента-Интеллект»
|
54
|
12
|
42
|
НИИ фармакологии им. В.В. Закусова
|
51
|
1
|
50
|
Источник: ФИПС
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