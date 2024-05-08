Снизилось количество заявок на изобретения в области фармацевтики

В 2023 году из 1 336 заявок на изобретения в области фармацевтики большую часть подали резиденты России. Об этом на «круглом столе», организованном ассоциацией «Инфарма», на форуме Торгово-промышленной палаты по интеллектуальной собственности рассказал начальник Центра химии, медицины и биотехнологии ФИПС Николай Лысков, передает корреспондент «ФВ».

Российские заявители подали 701 заявку, а иностранные — 635. С 2017 по 2022 годы была обратная ситуация, когда от нерезидентов поступало больше заявок, чем от резидентов. В целом, по словам Лыскова, количество запросов остается стабильным за последние 20 лет и слабо зависит от внешних и внутренних факторов.

И резиденты, и нерезиденты чаще всего хотят защитить лекарственные препараты, содержащие органические активные ингредиенты. В прошлом году иностранные изобретатели подали 212 таких заявок, российские — 291. На втором месте у иностранцев лекарственные препараты, содержащие антигены и антитела (114), на третьем — формы лекарств (101).

У резидентов на втором месте препараты, содержащие вещества или продукты реакции неизвестного строения (66), на третьем месте — лекарства неопределенного строения, содержащие материалы из морских водорослей, лишайников, грибов или растений (56).

По данным ФИПС, на 31 декабря 2023 года действовало 9 328 патентов в области фармацевтики. Средний срок жизни патента у нерезидентов составляет чуть больше десяти лет, резидентов — почти восемь лет.

Среди нерезидентов по количеству действующих патентов лидирует «Новартис АГ», на втором месте — «Интервет Интернэшл Б.В.», на третьем — «Санофи». У резидентов на первом месте МГУ им. М.В. Ломоносова, на второй строке — ООО «Валента-Интеллект», на третьей — НИИ фармакологии им. В.В. Закусова.