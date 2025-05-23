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Содержащие смектит диоктаэдрический...

Содержащие смектит диоктаэдрический препараты запретили назначать детям младше двух лет

23.05.2025
17:21
Надежда Синицына
Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции препаратов, содержащих смектит диоктаэдрический. Такие средства в любых лекарственных формах запрещено назначать детям младше двух лет, беременным и кормящим женщинам.
Фото: 123rf.com

В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) опубликовано информационное письмо ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, согласно которому в инструкции по медицинскому применению и листки-вкладыши всех препаратов, которые содержат в качестве действующего вещества смектит диоктаэдрический, рекомендовано внести изменения в соответствии с актуальной информацией об опыте клинического применения.

В документе сказано, что препараты с МНН смектит диоктаэдрический противопоказаны детям младше двух лет, а также беременным и кормящим женщинам. Изменения относятся к препаратам во всех лекарственных формах.

Смектит диоктаэдрический — это противодиарейное средство, которое используется для лечения диареи и облегчения изжоги, вздутия и дискомфорта в животе. Препарат входит в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС зарегистрировано 15 лекарственных средств с таким МНН как отечественного, так и зарубежного производства, в форме шипучих и диспергируемых таблеток, порошка для приготовления суспензии и пасты для приема внутрь. Применение части из этих препаратов было ранее разрешено детям любого возраста, а также при беременности и лактации.

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