Сон рукой сняло. Продажи средств от бессонницы выросли почти на 30%

«ФВ» проанализировал продажи лекарственных препаратов от бессонницы в течение скользящего года — с марта 2024-го по февраль 2025 года, чтобы исключить влияние сезонности. Согласно данным AlphaRM, за этот период аптеки продали 22 млн упак. препаратов с мелатонином, доксиламином и на основе пиона на 7,4 млрд руб.

Что есть в аптеках от бессонницы

По сравнению с мартом 2023-го — февралем 2024 года продажи в рублях выросли на 23%, а в упаковках — на 3%. Самые популярные средства — мелатонин, доксиламин и растительные препараты на основе пиона. На них приходится 98,5% продаж. К снотворным лекарствам также относятся золпидем, зопиклон, мидазолам и нитразепам.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Как и доксиламин, это рецептурные лекарства, их продажи в аптеках невелики. В марте 2024 — феврале 2025 года реализовано 772,8 тыс. упак. золпидема, зопиклона, мидазолама и натразепама на 109,7 млн руб. Больше всего из этих четырех МНН продано зопиклона — 703,8 тыс. упак. на 77,3 млн руб.

Какие средства от бессонницы популярны

Препараты с мелатонином — самые популярные лекарства для борьбы с нарушением сна, на них приходится 64% от общей суммы продаж препаратов от бессонницы. Эти препараты можно купить в аптеках без рецепта. В марте 2024 — феврале 2025 года продано 8,3 млн упак. лекарств с мелатонином на 4,8 млрд руб., по сравнению с мартом 2023-го — февралем 2024 года рост составил 17 и 29% соответственно.

В основном на рынке продается монопрепарат — 6,7 млн упак. на 3,7 млрд руб., но также есть различные комбинации. В 2023 году появились мелатонин с глицином, а также мелатонин с маслом мяты перечной и экстрактом травы пустырника. С 2024 года на рынке есть мелатонин с дифенгидрамином, который в дозировке 25 мг дифенгидрамина отпускается без рецепта, в дозировке 50 мг дифенгидрамина — по рецепту. Еще одна новинка — мелатонин с мемантином, это рецептурный препарат. Он применяется для лечения легких или умеренных когнитивных нарушений у взрослых, в том числе для нормализации сна.

Комбинации пользуются спросом. Прирост мелатонина с глицином в марте 2024 — феврале 2025 года составил 81% (общие продажи 973,4 млн руб.), мелатонина с маслом мяты перечной и экстрактом травы пустырника — 142% (82,1 млн руб.), мелатонина с мемантином — 261% (16,6 млн руб.), мелатонина с дифенгидрамином — 316% (12,3 млн руб.).

В аптеках продается 11 брендов препаратов с МНН мелатонин.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Самый популярный рецептурный препарат от бессонницы — доксиламин. В марте 2024 — феврале 2025 года аптеки продали 6,3 млн упак. этого лекарства на 2,3 млрд руб., прирост составил 4 и 15% соответственно.

В аптеках за последние 12 месяцев продавалось десять брендов доксиламина.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

* Экспертная выборка по МНН: безрецептурные — мелатонин, мелатонин в комбинации, пиона уклоняющегося трава, корневища и корни, рецептурные — доксиламин, доксиламин в комбинации, золпидем, зопиклон, мидазолам, натразепам.